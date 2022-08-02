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【英揆之爭】莫佩琳支持卓慧思 讚對方「理想候選人」

環球社會熱點 11:20 2022/08/02

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英國保守黨黨魁選舉踏入最後的投票階段，15萬名保守黨黨員將會陸續收到郵寄選票。在最後兩強前夕投票出局的英國貿易政策國務大臣莫佩琳表態，支持現任外相卓慧思接任英國首相。莫佩琳形容，卓慧思是理想候選人。她表示，若保守黨在是次競選中作出錯誤選擇，或將在下次大選中失敗。

辛偉誠最後拉票 承諾7年内減2成入息稅率  【下一頁】

卓慧思（Liz Truss）近日接連獲得多名保守黨友支持，她周一（1日）再獲現任內閣官員支持，莫佩琳（Penny Mordaunt）出席活動時候宣布，支持卓慧思接任新首相。由於兩人路線相近，早輪投票時莫佩琳支持者亦指摘卓慧思分薄票源，英媒分析莫佩琳是次表態，將對前財相辛偉誠（Rishi Sunak）打擊甚大。

莫佩琳形容卓慧思是理想候選人（hope candidate），對方在過去數周的表現，令她希望協助對方獲勝，協助卓慧思建立能為英國贏得所需的團隊，以及為保守黨及英國建立更多自信，發揮所有潛力。

卓慧思獲華禮仕支持 俄羅斯明踩變相祝福？ 【下一頁】

莫佩琳表示，原本自己可以繼續保持沉默，不表態支持任何一方。但她認為事件太過重要，需要站住來明確表態。莫佩琳指她過去不斷質問自己，何人能帶領保守黨建立國家需要的團隊、明白民眾生活方面需要何種幫助及正確地打擊對手等問題。

莫佩琳指，透過是次競選後相信，卓慧思最能體現英國公眾在2016年及2019年投票時，心中最希望實現的願景及代表價值觀。

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責任編輯：李俊儀

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