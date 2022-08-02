【榮耀手機】Honor旗艦Magic 4 Pro登陸香港　售價7299元

▲ 預售期間購買Honor Magic 4 Pro，即送Honor Watch GS 3 黑金色（價值1,899港元）。（Honor）

從華為（Huawei）分拆成為獨立品牌的榮耀（Honor），於今天（2日）「HONOR HONG KONG 2022 品牌啟動典禮」上，宣布在港推出旗艦機Magic 4 Pro，售價7,299港元，智能手錶Watch GS 3及無線耳機Earbuds 3 Pro亦會同步推出。

AI能力提升300%

Honor Magic 4 Pro搭載高通（Qualcomm）SnapdragonTM 8 Gen 1 流動平台，以高通第七代AI引擎和Cortex-X2處理器架構支援，與上一代產品相比，其運算性能提高20%，圖像處理性能提高30%，AI能力更提高300%。

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Honor Magic 4 Pro配有6.81吋OLED超級四曲面屏幕，可顯示多達10.7億種顏色及支援100% DCI-P3，在新一代LTPO螢幕技術和HONOR MotionSync技術支援下， Honor Magic4 Pro具備1Hz到120Hz的自適應動態更新率，並能根據不同的內容進行調整，確保能提高電源效率。

鏡頭方面，Honor Magic 4 Pro採用三鏡組合，包括5,000萬像素的廣角主鏡頭、5,000萬像素的122度超廣角鏡頭，以及6,400萬像素的潛望式長焦鏡頭。

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30分鐘充滿100%電量

Honor Magic 4 Pro也是首款支援100W Honor SuperCharge 無線充電技術的產品，加上內置的4,600mAh超大電池，只需30分鐘就能充滿100%電量。

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Honor Magic4 Pro提供8GB+256GB版本，瓷青、亮黑兩種顏色以供選擇。由即日（2日）起至10日於百老滙、豐澤、蘇寧、衛訊、各大網店平台包括www.hihonor.com.hk及其他特約零售商預售，零售價為7,299港元，8月11日正式發售。

預售期間，如於上述銷售點購買Honor Magic 4 Pro，即送Honor Watch GS 3 黑金色（價值1,899港元）。而8月11日至21日購買Honor Magic4 Pro，即送Honor Earbuds 3 Pro白色（價值1,299港元），數量有限，送完即止。

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責任編輯：陳卓賢