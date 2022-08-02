拜登呼籲中俄加入核裁軍 普京稱核戰無贏家

聯合國審查《核不擴散條約》的會議因新冠疫情推遲兩年，周一（1日）正式展開序幕。美國總統拜登呼籲中俄兩國加入核裁軍談判，不過俄羅斯總統普京就表示，核戰爭下沒有贏家。

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美俄去年底延長《新削減戰略武器條約》（New Strategic Arms Reduction Treaty，簡稱New START）至2026年，條約内容包括限制兩國可部署的戰略核彈頭數量、投送陸基或潛基導彈和轟炸機。

美俄兩國總統分別就聯合國會議發表書面聲明。拜登（Joe Biden）指《新削減戰略武器條約》將於2026年到期，而美國政府準備舉行迅速談判落實新條約。

拜登表示，俄羅斯應該要表明已準備好恢復核武器管制工作，強調要有一個真誠和積極的合作夥伴才能談判。他批評俄羅斯野蠻和無故侵略烏克蘭，破壞歐洲和平及供給國際秩序基本原則。

拜登指條約得以運行一直有賴美俄之間的軍備控制，形容美俄即使是在冷戰最激烈時期，也能共同努力履行兩國確保戰略穩定的共同責任。

他更表示中國作為聯合國安理會常任理事國，也有責任進行談判，以減少誤判風險並解決破壞穩定的軍事動態。

至於普京（Vladimir Putin）也發表聲明，指核戰爭下沒有贏家，也不應該發動核戰爭。普京強調俄羅斯主張為國際社會所有成員，提供平等和不可分割的安全。

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而俄羅斯常駐聯合國代表團就指控華府就俄烏衝突退出與俄羅斯的戰略穩定談判，發表聲明敦促華府是時候下定決定、停止四處奔波並直接告訴俄方，究竟美國想國際安全領域的局勢升級抑或展開平等談判。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聯合國會議上表示，美方致力尋求全面降低風險的方案，包括核武器國家之間的安全通信渠道。

布林肯指美方隨時準備與包括中國在内的所有合作夥伴，就降低風險和戰略穩定努力而展開合作。他更形容如能重返2015年的核協議，對美國、伊朗乃至全世界而言仍是最佳結果。

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責任編輯：鄭錦玲