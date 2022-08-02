滙豐（00005）績後升勢勁 仲有幾多上升空間？ 股市 10:59 2022/08/02 分享： 分享： 滙豐控股 （00005） 中期業績勝預期，上半年純利升13.9%至82.89億美元，派發中期息每股9美仙，同時更預告明年將恢復派發季度股息，刺激滙豐股價周一（1日）急升近5%。想知滙豐股價後市仲有幾多上升空間？（ 速睇點選 05：31 – 11：00） 記得收看今集：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食 更多精彩節目， 即click： 【開市追揸沽】步入8月業績期 滙豐、科技股績前策略一覽（附Time code） 【ET開市直擊】滙控＋恒生業績解碼 美股績後部署攻略速覽（附time code） 【ET財智Talk】下半年樓價跌一成？彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 和記電訊215股價急插逾14% 派特別息落空、呢個價位宜止蝕？ 2022/08/01 和記電訊215股價急插逾14% 派特別息落空、呢個價位宜止蝕？ 滙豐005績前部署：績前可造淡？即睇造淡策略建議 2022/08/01 滙豐005績前部署：績前可造淡？即睇造淡策略建議 阿里巴巴9988失守90元關 可趁低吸納作長線部署？ 2022/08/01 阿里巴巴9988失守90元關 可趁低吸納作長線部署？ 內房股未止跌 譚智樂教你內房物管股怎自保 2022/08/01 內房股未止跌 譚智樂教你內房物管股怎自保 港交所388現為入市時機嗎？分注吸納策略＋前景分析速覽 2022/08/01 港交所388現為入市時機嗎？分注吸納策略＋前景分析速覽 你可能感興趣 和記電訊215股價急插逾14% 派特別息落空、呢個價位宜止蝕？ 10:55 2022/08/01 和記電訊215股價急插逾14% 派特別息落空、呢個價位宜止蝕？ 滙豐005績前部署：績前可造淡？即睇造淡策略建議 11:15 2022/08/01 滙豐005績前部署：績前可造淡？即睇造淡策略建議 阿里巴巴9988失守90元關 可趁低吸納作長線部署？ 13:25 2022/08/01 阿里巴巴9988失守90元關 可趁低吸納作長線部署？ 最新專欄文章 更多 長線部署科技股 騰訊700、網易9999策略一覽 2022/08/01 長線部署科技股 騰訊700、網易9999策略一覽 港交所388現為入市時機嗎？分注吸納策略＋前景分析速覽 2022/08/01 港交所388現為入市時機嗎？分注吸納策略＋前景分析速覽 內房股未止跌 譚智樂教你內房物管股怎自保 2022/08/01 內房股未止跌 譚智樂教你內房物管股怎自保 友邦1299策略跟進 股價破底可趁低吸納？ 2022/08/01 友邦1299策略跟進 股價破底可趁低吸納？ 比亞迪（01211）可造淡？汽車股造淡策略速睇 2022/08/01 比亞迪（01211）可造淡？汽車股造淡策略速睇 純利 撈貨 上升空間 大行報告 服務 恒生指數 恒生中國企業指數 技術分析 圓底 目標價