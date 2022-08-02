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滙豐（00005）績後升勢勁 仲有幾多上升空間？

股市 10:59 2022/08/02

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滙豐控股 （00005） 中期業績勝預期，上半年純利升13.9%至82.89億美元，派發中期息每股9美仙，同時更預告明年將恢復派發季度股息，刺激滙豐股價周一（1日）急升近5%。想知滙豐股價後市仲有幾多上升空間？（ 速睇點選 05：31 – 11：00）

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