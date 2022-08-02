美軍擊斃基地組織領袖 拜登：「正義得到伸張」

美國多年來致力打擊恐怖主義，擊斃多名恐怖組織領袖如基地組織（al-Qaeda，音譯阿爾蓋達組織）已故領袖拉登（Osama bin Laden）。美國總統拜登宣布，擊斃基地組織的領袖扎瓦希里，並揚言正義得到伸張。

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拜登（Joe Biden）周一（1日）在白宮發表聲明，指他批准美軍發動無人機精準轟炸，成功擊斃現年71歲的基地組織領袖扎瓦希里（Ayman al-Zawahiri）。拜登表明，

「正義已得到伸張。」

（justice has been delivered.）

拜登指全球民眾不再需要擔心扎瓦希里的威脅，美國政府持續展示出足夠能力捍衛任何美國民眾，防止民眾受到傷害。拜登更稱今次行動表明，只要有人或組織是目標，美國終會把其去除。

美國有線新聞網絡（CNN）引述華府高層官員指出，行動於美國時間上周六（7月30日）晚上執行，美軍用兩枚「地獄火」（Hellfire）導彈執行「精準指定空襲」，成功在阿富汗首都喀布爾擊斃扎瓦希里。官員指拜登與政府人員及幕僚連續多周舉行會議後才批准行動。

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官員指阿富汗塔利班政府知悉扎瓦希里身處喀布爾，此舉有違「多哈協議」。扎瓦希里被擊斃後，塔利班政府被指試圖掩飾扎瓦希里在當地的痕跡，不斷轉移扎瓦希里家人及安全屋。官員表示，美方行動前未有知會塔利班政府。

塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）在社交平台Twitter表示，喀布爾的一間住宅周日（7月31日）遭遇空襲。穆賈希德指經調查後，空襲來自美軍無人機。

扎瓦希里出生於埃及中產家庭，為基地第二號人物，是拉登（Osama bin Laden）的軍師及得力助手。扎瓦希里跟隨拉登多年，兩人於80年代參與阿富汗抵抗前蘇聯入侵的游擊戰中相識，並開始一起發動「聖戰」，以恐怖襲擊對抗歐美。

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責任編輯：吳漢培