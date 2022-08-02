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【日圓走勢】台海局勢緊張、市場避險情緒升溫　日圓升至130關、每百日圓兌港元重上6算

股市 09:51 2022/08/02

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【日圓走勢】台海局勢緊張、市場避險情緒升溫　日圓一度升至130關、每百日圓兌港元重上6算

台海局勢緊張，美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）盛傳將會訪問台灣，中方極力反對並擬作出軍事行動反擊。市場避險情緒升溫，資金湧入日圓，日圓兌美元連升五日，並升至130關，而每百日圓兌港元亦重上6算，高見6.0191，同創6月3日以來新高。

據《自由時報》引述消息報道，佩洛西的專機預定今晚10時20分抵達台灣松山機場，並會留宿一晚及有公開活動，料她明日下午搭機離開。報道指出，佩洛西與訪問團已預訂2家酒店，或會入住台灣信義區的君悅酒店或中山區的萬豪酒店。

中方一直表示反對佩洛西訪台，而解放軍東部戰區昨日傍晚在微博釋出長達兩分半鐘的最新軍演影片，表示要「埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進」，「時刻準備戰鬥」，又表示要「嚴陣以待，聽令而戰」，宣示意味濃厚。

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【日圓走勢】日圓一度升穿133關、每百日圓兌港元曾重上5.9水平　雙雙創逾一個月高

編輯：姚卓然

 

 

外交 外滙 軍事 佩洛西 解放軍 日圓 兩岸關係

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