【台海局勢】佩洛西據報今晚抵台灣及留宿一晚　傳將晤蔡英文　投資界：勢深化股市壓力、惟影響短暫

▲ 佩洛西據報今晚抵台灣及留宿一晚 傳將晤蔡英文 投資界：勢深化股市壓力、惟影響短暫

台海局勢升溫，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）料將於周二（2日）訪台，據市場消息指，佩洛西的專機預定晚上10時20分抵達台灣松山機場。瑞士盈豐銀行董事總經理兼投資策略主管甄俊傑早前接受本報訪問時提到，佩洛西訪台短綫將會深化市場壓力 ， 因憂慮將令中美關係擦槍走火。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝也同意，事件勢影響市場氣氛，但地緣政治事件的影響往往相對短暫，料市場及後將重新聚焦基本面，相信短綫港股會在區間炒作。

台媒《自由時報》引述消息指，佩洛西抵台後會留宿一晚，下榻中山區或信義區的飯店，料她3日下午搭機離台。英國《金融時報》引述3名知情人士指，佩洛西周三（3日）早將與總統蔡英文會面。

此前，《華爾街日報》引述知情人士稱，佩洛西將預定會見台灣政府官員等人士。她預定在台灣會晤的人士已被通知，但部分細節仍未確定。

PCAOB主席︰有權追溯中概股公司審計檢查，看【下一頁】

對於佩洛西或訪西，中方外交部及國防部已警告，佩洛西不管她甚麼時候以甚麼方式赴台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞中美關係，必將造成惡劣的政治影響，要求美方不得安排佩洛西訪台。解放軍東部戰區以「重磅發布」為名，聲稱「嚴陣以待，聽令而戰，埋葬一切來犯之敵，向着聯戰勝戰前進！時刻準備戰鬥」。

相關文章：

【芯片大戰】美國據報擬對中國記憶晶片製造商設出口限制 長江儲存成最大目標

編輯：袁諾曦