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【ET開市直擊】滙控＋恒生業績解碼 美股績後部署攻略速覽（附time code）

股市 10:40 2022/08/02

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滙控 （00005） 、恒生 （00011） 上日公布第二季業績，滙控表示2023年恢復派發季度股息；恒生上半年盈利倒退46%，第二次中期息減至0.7元，兩隻銀行股績後怎部署？美股業績期怎部署？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

Time code
00：21 - 港股今日焦點速覽
01：00 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
01：58 - 亞太股市早段市況速報
03：02 - 美股已到中後段反彈    中期底部已見
03：48 - 兩大動力令美股升（1）：通脹有望見頂、經濟衰退提早實現
05：08 - 兩大動力令美股升（2）：估值重回正常水平
05：44 - 納指要重上16000點    過程中會有回調500-1000點
07：40 - Microsoft（MSFT.US）、 Alphabet（GOOG.US）可留意
14：13 - 太陽能美股造好    可揀Invesco Solar ETF（TAN.US）
18：19 - 港股上日市況速覽+北水盤路
20：13 - 港股如連續幾日試穿兩萬再升、強勢板塊增     造淡勿太進取
22：11 - 要留意內房會否繼續跌     會對其他板塊有幅射性效應
22：40 - 留意港股盈利表現
23：15 - 恒指下望19600點不宜失     如跌穿技術上要被逼投降
25：11 - 港股開市前市況速報
25：39 - 滙豐 （00005） 業績頗為不錯    不高於55元分注吸納較穩陣
31：09 - 恒生 （00011） 業績速報
31：45 - 恒生 （00011） 上日升幅不合理    非利息收入急跌逾五成
34：12 - 恒生 （00011） 未來撥備或再增加     宜趁機換馬
37：01 - 港股開市初段市況速報
37：28 - ET個股推介：阿里巴巴 （09988）
41：55 - 港股、A股開市初段市況速報
42：44 - 觀眾問股：恒生 （00011） 174元有貨    收了幾年息現蝕15%應蝕走嗎？
44：24 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 27元有貨點算？揸抑或走？ 仍有得升？
46：45 - 觀眾問股：吉利 （00175） 24元有少貨    想再買咩價可入？
49：40 - 觀眾問股：美股8月係咪會繼續由科技股帶動向上？抗通脹股如McDonald（MCD.US）、聯合健康（UNH.US）可繼續持有？或應該轉科技股如Amazon（AMZN.US）、Alphabet（ GOOG.US）？
51：40 - 觀眾問股：西方石油（OXY.US）63美元有貨應該先食糊？
55：07 - 消息股：信義光能 （00968） 、信義玻璃 （00868） 、和黃醫藥 （00013） 、澳博 （00880） 、九毛九 （09922） 、石四藥 （02005）
56：27 - 財經日誌提提你
 

*步入8月業績期   重溫《開市追揸沽》一覽滙控、科技股業績策略*

 

責任編輯：何美澄

欄名 : ET開市直擊

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