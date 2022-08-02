【ET開市直擊】滙控＋恒生業績解碼 美股績後部署攻略速覽（附time code）

滙控 （00005） 、恒生 （00011） 上日公布第二季業績，滙控表示2023年恢復派發季度股息；恒生上半年盈利倒退46%，第二次中期息減至0.7元，兩隻銀行股績後怎部署？美股業績期怎部署？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

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00：21 - 港股今日焦點速覽

01：00 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

01：58 - 亞太股市早段市況速報

03：02 - 美股已到中後段反彈 中期底部已見

03：48 - 兩大動力令美股升（1）：通脹有望見頂、經濟衰退提早實現

05：08 - 兩大動力令美股升（2）：估值重回正常水平

05：44 - 納指要重上16000點 過程中會有回調500-1000點

07：40 - Microsoft（MSFT.US）、 Alphabet（GOOG.US）可留意

14：13 - 太陽能美股造好 可揀Invesco Solar ETF（TAN.US）

18：19 - 港股上日市況速覽+北水盤路

20：13 - 港股如連續幾日試穿兩萬再升、強勢板塊增 造淡勿太進取

22：11 - 要留意內房會否繼續跌 會對其他板塊有幅射性效應

22：40 - 留意港股盈利表現

23：15 - 恒指下望19600點不宜失 如跌穿技術上要被逼投降

25：11 - 港股開市前市況速報

25：39 - 滙豐 （00005） 業績頗為不錯 不高於55元分注吸納較穩陣

31：09 - 恒生 （00011） 業績速報

31：45 - 恒生 （00011） 上日升幅不合理 非利息收入急跌逾五成

34：12 - 恒生 （00011） 未來撥備或再增加 宜趁機換馬

37：01 - 港股開市初段市況速報

37：28 - ET個股推介：阿里巴巴 （09988）

41：55 - 港股、A股開市初段市況速報

42：44 - 觀眾問股：恒生 （00011） 174元有貨 收了幾年息現蝕15%應蝕走嗎？

44：24 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 27元有貨點算？揸抑或走？ 仍有得升？

46：45 - 觀眾問股：吉利 （00175） 24元有少貨 想再買咩價可入？

49：40 - 觀眾問股：美股8月係咪會繼續由科技股帶動向上？抗通脹股如McDonald（MCD.US）、聯合健康（UNH.US）可繼續持有？或應該轉科技股如Amazon（AMZN.US）、Alphabet（ GOOG.US）？

51：40 - 觀眾問股：西方石油（OXY.US）63美元有貨應該先食糊？

55：07 - 消息股：信義光能 （00968） 、信義玻璃 （00868） 、和黃醫藥 （00013） 、澳博 （00880） 、九毛九 （09922） 、石四藥 （02005）

56：27 - 財經日誌提提你



*步入8月業績期 重溫《開市追揸沽》一覽滙控、科技股業績策略*

責任編輯：何美澄