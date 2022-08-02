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【台海局勢】台積電劉德音：無人可用武力奪取台積電　若中國入侵台灣、世界秩序將會崩壞

股市 09:10 2022/08/02

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【台海局勢】台積電劉德音：無人可用武力奪取台積電　若中國入侵台灣、世界秩序將會崩壞

美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）盛傳將會訪問台灣，中方表示嚴正反對，雙方劍拔弩張。台積電董事長劉德音接受外媒訪問時表示，若中國入侵台灣並發生戰爭，最該擔心的或許不是晶片，而是屆時世界秩序將會崩壞，地緣政治將徹底改變，這才是應該更重視的。

劉德音表示，台灣是運行民主體制，人民可選擇自己的生活方式，沒有人能夠以武力控制台積電。他又指，台積電是即時透過與世界各地供應商緊密合作維持營運，若是以武力奪取，台積電將會停擺，也將導致中國經濟混亂。

他又指，大眾應從俄烏戰爭一事汲取教訓，兩國戰爭對全球各方不利，是「三輸局面」，因此，應以此角度來看待台灣問題，從而避免戰爭。

此前，中國一直有聲音指要搶得台積電。中國知名經濟學、中國智庫「國際經濟交流中心」總經濟師陳文玲表示，「一定要收復台灣，特別是進行產業鏈、供應鏈重構方面，一定要將台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡。」

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編輯：姚卓然

科技戰 台積電 晶片

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