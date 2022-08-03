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【台海局勢】台積電劉德音、張忠謀據報出席宴請佩洛西　劉德音曾稱：無人可用武力奪取台積電

股市 17:53 2022/08/03

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【台海局勢】台積電劉德音：無人可用武力奪取台積電　若中國入侵台灣、世界秩序將會崩壞

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周二晚抵達台灣，周三出席多項活動後已離開台灣轉往南韓。據台灣傳媒報道，蔡英文今日中午在總統府台北賓館設宴款待佩洛西訪問團時，台積電兩大靈魂人物－台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音據報都有份出席。台媒主要引述當地議員、政府人士指出二人參與，但未有相關相片流出。

台積電芯片製程技術成全球先進半導體供應鏈的關鍵，其取態屢成外界關注。早於佩洛西抵台前，劉德音接受外媒訪問時表示，若中國入侵台灣並發生戰爭，最該擔心的或許不是晶片，而是屆時世界秩序將會崩壞，地緣政治將徹底改變，這才是應該更重視的。

「若武力奪取　台積電將停擺」

劉德音表示，台灣是運行民主體制，人民可選擇自己的生活方式，沒有人能夠以武力控制台積電。他又指，台積電是即時透過與世界各地供應商緊密合作維持營運，若是以武力奪取，台積電將會停擺，也將導致中國經濟混亂。

他又指，大眾應從俄烏戰爭一事汲取教訓，兩國戰爭對全球各方不利，是「三輸局面」，因此，應以此角度來看待台灣問題，從而避免戰爭。

此前，中國一直有聲音指要搶得台積電。中國知名經濟學、中國智庫「國際經濟交流中心」總經濟師陳文玲表示，「一定要收復台灣，特別是進行產業鏈、供應鏈重構方面，一定要將台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡。」

張忠謀：美國本土製造芯片只會徒勞無功 潑台積電美國設廠冷水？可見【下一頁】

【開市追揸沽】步入8月業績期 滙豐、科技股績前策略一覽

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編輯：姚卓然

科技戰 台積電 晶片

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