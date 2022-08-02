歐元區的潛在債務危機

在全球通脹加劇以及歐美央行快速加息的情況下，歐元區核心成員國與周邊成員國之間的國債利差一度加速走擴，歐元20年來再次與美元滙率持平，歐洲經濟衰退的預期顯著抬升。短中期內，歐洲央行將不得不在繼續支持債券市場（防止利差走擴）和逐步退出貨幣寬鬆政策以對抗通脹（通過量化緊縮）之間艱難前行。長期來看，面對歐元區內主權債務高企，內部經濟分化加劇，以及宏觀支持作用下滑等諸多問題，我們認為，如果歐元區內各政府及歐洲央行未能提供一個長期性的綜合解決方案，僅以現有的貨幣政策工具將難以應對新一輪的潛在債務危機。

俄烏危機爆發，供應鏈瓶頸和能源危機加劇歐洲通脹進一步抬升。歐元區6月CPI初值同比增速達8.6%，創下自可追溯統計資料以來的最高紀錄。5月底，歐盟已經宣布禁止進口75%的俄羅斯石油，到今年年底從俄羅斯進口的石油將削減90%。因此，若歐盟削減90%的俄石油進口，歐洲石油缺口將達到日均200萬桶原油和110萬桶成品油。盡管當前油價受到全球經濟衰退預期抬升而顯著下滑，但如果歐洲在冬季前無法彌補其全部石油缺口，歐元區內原油供給的收緊將再次對歐元區內通脹形成新一輪壓力。更加令人擔憂的是，剔除能源和食品價格，持續的高通脹正在侵蝕歐洲居民購買力，這加劇了歐洲經濟從高通脹走向實質性滯脹的可能。

首先，從核心通脹來看，6月歐元區核心通脹增速整體已經放緩，尤其是在服務業領域。這反映了能源和食品通脹正在弱化歐元區內居民購買力。其次，最新出台的歐元區服務業PMI也印證了我們的推斷。具體來看，6月歐元區服務業增長大幅下滑，其中直接面向消費者的零售服務業下滑明顯。生產及生活成本的上升正在加劇需求停滯。最後，歐元區貿易條件改善緩慢，未能對經濟增長提供有效支持。從目前的情況來看，歐元區貿易條件仍未得到顯著改善。5-6月份能源價格波動顯著增強，這放大了歐元區內商品和服務進口成本的波動，導致能源專案逆差擴大，歐元區總體貿易收入效應由正轉負。

總體來說，歐元區的滯脹問題正在往實質化的方向發展，貿易條件惡化和通脹壓力造成的收入損失使得歐元區內企業不得不將更高的成本壓力轉移到最終消費端，消費轉弱進一步放大了歐元區未來的經濟衰退預期。

責任編輯︰梁浩碩