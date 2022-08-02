【港股市況】觀望台海局勢　恒指黑期跌約227點再失二萬點　滙豐ADR較港再高1%（不斷更新）

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【中國經濟】中國褐皮書：中國經濟7月份進一步惡化 零售業成重災區
地緣危機憂慮升溫，美國眾議院議長佩洛西將到台灣，市場觀望台海局勢。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開198點，恒指料開報19966點，跌穿20000點。滙豐 （00005） ADR折合報52.5元，較港收市價高0.65元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報292.96元，較港收市價低6.64元或2.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.65元，較港收市價低0.95元或1.1%。
【08：52】大發地產 （06111） 公布七個月實現累計合同銷售金額約40.7億元人民幣，按年跌85.9%，累計合同銷售面積約25.27萬平方米，減少85.8，平均銷售價格為每平方米約16111元人民幣，跌0.3%。
【08：43】雲康集團 （02325） 公布留意證監會公告指其股權高度集中。然而，公司根據可得資料及據董事於作出一切合理查詢後所深知，確認於7月8日及今日，不少於25%已發行股份由公眾人士持有，已根據上市規則規定維持充足公眾持股量。
【08：33】【中國經濟】中國褐皮書：中國經濟7月份進一步惡化 零售業成重災區
【08：32】恒指黑期跌約227點，報19942點；道指期貨跌67點，報32700點。
【08：00】【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元 「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」
【07：49】【中美金融戰】PCAOB主席︰有權追溯中概股公司審計檢查 即使主動退市亦無法阻止
【07：45】【港元滙價】金管局今晨再接63億港元沽盤 銀行體系結餘跌穿1500億元（不斷更新）
【07：45】港股ADR收報19966點，跌198點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報52.5元，較港收市價高0.65元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報292.96元，較港收市價低6.64元或2.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.65元，較港收市價低0.95元或1.1%。
【07：30】美製造業續萎縮，衰退憂慮持續，加上OPEC+會議前，油價曾急瀉逾6%，美滙指數回落，美股反覆偏軟。道指收市跌46點，報32798點；標指跌11點，報4118點；納指跌21點或0.18%，報12368點。
責任編輯︰梁浩碩