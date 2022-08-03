【港股夜期+ADR】夜期收市升213點　阿里美股高港4%（不斷更新）

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佩洛西飛抵台灣，並展開行程，中國強烈抗議，市場避險情緒降溫，人民幣率先回升0.2%，日圓急瀉1%，由130水平回落至133，夜期收市急升213點，收報19810點。阿里巴巴周四公布的業績，成下一輪大市焦點，阿里美股較港收市價高4%，騰訊ADR靠穩。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 50.95 -0.1% 美團ADR 178.35 +1.2% 騰訊ADR 296.89 +0.6% 阿里巴巴美股 90.88 +4.4%

北水再吸23億 主攻騰訊

北水續錄得22.9億元淨流入。騰訊控股 （00700） 有19.3億元淨流入，連續兩日出現大量淨流入，理想汽車 （02015） 及吉利汽車 （00175） 分別錄得3.3億元及2.3億元淨流入。北水淨流出方面，港交所 （00388） 及美團 （03690） 分別錄得2.4億元及2.3億元淨沽盤。

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騰訊U盤時段「嘜高」 恒指仍跌476點

騰訊 （00700） U盤時段「嘜高」，騰訊即市一度跌11.6元或3.9%，低見288元，午後逐步跌幅收窄，U盤收報295元，跌4.6元或1.5%，成交125億元，為全日最沽躍股份，較成交排名第二的阿里巴巴 （09988） 高超過65億元。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 創科實業 87.45 +0.5 +1 18 萬洲國際 5.79 -0.5 -1 9 恒隆地產 13.36 -0.9 -1 15 美團 176.20 -2.1 -30 -37 阿里巴巴 87.05 -2.9 -37 24 友邦 75.05 -2.8 -45 15

地緣危機憂慮升溫，美國眾議院議長佩洛西傳將到台灣，市場觀望台海局勢。港股今早低開222點，再次跌穿20000點，開市後跌幅擴大，曾跌逾600點低見19515點，恒生指數收報19689點，跌476點，成交1180.9億元。恒生科技指數跌3%，報4194點。ATMX中，阿里巴巴跌近3%；美團 （03690） 跌逾2%；小米 （01810） 跌逾4%；港交所 （00388） 跌逾3%；滙豐 （00005） 跌逾1%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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分析文章︰

【分析｜大市】恒指瀉500點失守二萬關 瑞銀：本地銀行股盈利下調未完、推薦名單剔除恒生及中銀香港（附最新推薦名單）

即市走勢︰

【03：00】夜期收市急升213點，收報19810點

【23：00】夜期急升204點

【22：00】夜期跌幅一度倒升，其後反復跌30點

【21：19】夜期跌幅收窄至31點

【18：35】恒指夜期跌86點，報19511點

【16：47】【阿里巴巴9988】投資研究機構CFRA再唱淡阿里巴巴、重申賣出及85美元目標價 預計政治風險+競爭+監管不利表現

【16：40】即月期指最後交易價19597點，跌538點，低水92點。

【16：40】政府統計處公布，今年6月的本港零售業總銷貨價值的臨時估計為277億元，較2021年同月下跌1.2%。

【16：10】恒生指數收報19689點，跌476點，成交1180.9億元。恒生科技指數跌3%，報4194點。ATMX中，阿里巴巴 （09988） 跌近3%；美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%；小米 （01810） 跌逾4%；港交所 （00388） 跌逾3%；滙豐 （00005） 跌逾1%。

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

【16：00】恒生指數U盤前跌507點，報19658點。

【15：52】恒指收市前跌504點，報19661點；科指跌3.2%，報4187點。

【15：39】ITP （08446） 跌幅收窄至6%，報9.8元，午後曾閃崩逾7成低見2.5元，成交2.3億元。

【15：39】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 尾市跌3%，騰訊 （00700） 跌逾2%。

【15：35】信義能源 （03868） 尾市跌逾18%，午後破底低見3.13元。

【15：16】【HSBC滙豐】滙豐舉行香港股東非正式會議 「Ken Sir」成立關注組促分拆

【15：15】大市尾市跌505點，報19660點。科指跌3.2%，報4186點。

【15：08】恒生 （00011） 尾市跌逾4%，低見124.7元；滙豐 （00005） 跌逾1%。

【15：04】內地股市午後續跌，上證跌2.3%；深證跌2.4%；創業板指跌2%。

【14：43】恒指跌幅再擴大至近500點，報19683點，跌482點；科指跌3.1%，報4190點。

【14：37】嗶哩嗶哩 （09626） 跌幅收窄至逾6%；快手 （01024） 跌4%。

【14：27】中銀香港 （02388） 隨市跌逾2%，低見27.65元。

【中銀香港】龔楊恩慈退休轉任中銀香港顧問 陳文接任中銀香港副總裁 主管零售銀行業務

【14：23】昨日大挫的金科服務 （09666） ，今早破底低見9.22元後，最新反彈倒升6%，高見10.7元。

【14：18】大市跌幅進一步收窄至約400點，報19759點，跌405點；科指跌2.5%，報4217點。

【14：17】滙豐將舉行本港股東會，股價最新跌1%，報51.3元。

【14：14】藍籌股中，創科 （00669） 最新轉升0.2%，高見87.2元，藍籌中表現最好。

【14：08】保德國際發展 （00372） 午後挫3成，低見0.107元，涉不足10萬元。

【14：05】騰訊 （00700） 最新跌幅收窄至1.8%，報294.2元，今早曾低見288元；美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌約2%；小米 （01810） 跌幅略收窄至4%；京東 （09618） 跌逾2%。

【14：04】恒指最新跌約460點，報19704點；科指跌2.8%，報4204點。

【13：44】新銳醫藥 （06108） 午後抽升近4成，高見0.215元，成交1918萬元。

【13：44】【防疫措施】羅兵咸永道：倘最後兩個月局部通關 料今年香港零售總額按年增長5%

【13：23】大市最新跌約530點，報19636點；科指跌3.6%，報4169點。

【13：23】【港元拆息】1個月HIBOR連跌3日 報1.28786厘 H按息率仍觸及封頂位

【13：14】中科生物 （01237） 午後升幅擴大至8成，高見0.13元，成交288萬元。

【13：08】大市午後跌幅略為收窄至約450點，報19716點；科指跌近3%報4194點。

【13：06】濠賭股午後跌幅收窄，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌不足1%；金沙 （01928） 跌近3%。

【13：02】阿里巴巴 （09988） 午後跌逾2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌3%；小米 （01810） 跌幅收窄至半成；京東 （09618） 跌逾3%。

【13：00】港股午後初段跌約520點，報19645點；科指跌3.6%，報4166點。

【13：00】【澳門疫情】澳門縮短香港、台灣和海外人士入境至「7+3」醫學觀察

【12：46】【業績│酒店】海港企業中期虧損擴至1.36億元 香港酒店業務過去30個月基礎淨虧損逾6.5億元

【12：16】【業績｜長和系】港燈半年盈利升2%至8.94億元 中期股息維持15.94港仙、股息率4.5厘

【12：00】恒生指數半日跌545點，報19619點，成交676億元。恒生科技指數跌3.9%，報4157點。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%至3%；小米 （01810） 跌6%；港交所 （00388） 跌近4%；嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾8%。

【11：43】港股中午收市前跌約540點，報19635點；科指跌3.7%報4163點。

【11：39】信義能源 （03868） 最新跌逾15%，破底低見3.25元，成交4244萬元。

【11：36】快狗打車 （02246） 再挫逾8%，破底低見5.25元，股價自高位23.1元已累跌逾7成。

【11：31】內地股市下挫，上證半日跌2.9%；深證跌3%；創業板指跌2.7%。

【11：20】藍籌股全綫下跌，中電 （00002） 跌0.7%，已是表現最好藍籌，碧桂園服務 （06098） 跌8%，暫時表現最差。

【11：18】新東方在綫 （01797） 挫近11%，低見18.52元。

【11：13】ATM跌幅略收窄至3%內，大市最新跌576點，報19589點；科指跌4.1%，報4145點。

【11：11】ITP （08446） 曾瀉逾7成，低見2.5元，最新報7.6元，仍跌27%，成交9369萬元。

【11：09】【紅黃碼】安心出行料本周改版成「紅黃碼」 黃碼僅適用於海外入人士、料7日酒店檢疫可縮短

【11：06】金沙 （01928） 跌幅擴大至逾6%，低見17.22元；銀娛 （00027） 跌逾3%，低見44.7元。

【10：52】嗶哩嗶哩 （09626） 跌幅擴至一成，低見171.5元。

【10：50】騰訊 （00700） 跌穿290元後跌勢加劇，最新跌近4%，低見288元破底。

【10：46】小米 （01810） 最新跌近7%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾3%，其中騰訊破底低見288.8元；京東 （09618） 跌逾4%。

【10：45】【中國經濟】中國據報轉定調GDP增長5.5%為非硬性目標 但下令不能躺平、防疫與穩成長要盡力而為

【10：41】恒指跌600點，報20565點。

【10：41】碧桂園服務 （06098） 跌9%，破底低見14.24元。

【10：36】大市最新跌近600點，報19571點，跌594點；科指跌4.2%，報4144點。

【10：33】汽車股回吐，比亞迪 （01211） 跌3%；吉利 （00175） 跌逾2%；長汽 （02333） 挫逾7%；廣汽 （02238） 跌逾2%。

【10：29】舜宇光學 （02382） 最新跌半成，低見106元；瑞聲 （02018） 亦跌近5%，破底低見13.68元。

【10：24】港交所 （00388） 最新跌4%，低見347.2元。

【10：17】匯賢產業信託 （87001） 中期虧損10.63億元人民幣，去年同期盈利1.73億元人民幣，每基金單位中期分派5.16分人民幣，匯賢產業信託股價逆市升6%，高見0.92元。

【10：16】嗶哩嗶哩 （09626） 挫8%，低見173.7元；快手 （01024） 跌近6%，低見74.1元。

【10：14】濠賭股下挫，其中金沙 （01928） 跌逾5%；銀娛 （00027） 跌逾2%。另外，永利 （01128） 跌4%；美高梅 （02282） 跌逾3%；澳博 （00880） 績後跌近3%；新濠 （00200） 跌4%。

【10：13】藥明生物 （02269） 短綫向下，股價跌逾5%，低見69.7元。

【10：11】大市跌至19600點水平，報19603點，跌562點。

【10：06】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 最新跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%；小米 （01810） 跌逾5%。恒指最新跌529點，報19635點；科指跌3.6%，報4168點。

【10：03】港交所 （00388） 跌逾3%，低見350.4元。

【10：01】【台海局勢】佩洛西據報今晚抵台灣及留宿一晚 傳將晤蔡英文 投資界：勢深化股市壓力、惟影響短暫

【09：57】滙豐 （00005） 回吐，股價最新跌逾2%，低見50.65元。

【09：55】大市跌勢略為喘定，恒指最新跌493點，報19672點，曾低見19620點；科指跌3.4%，報4179點。

【09：51】【騰訊700】騰訊股價破底曾跌3% 近2000個買盤290元排隊撈貨

【09：43】融科 （02323） 逆市升逾22%，高見0.196元，成交444萬元。

【09：41】科指跌4%，報14149點；大市跌近550點，低見19620點。

【09：38】恒生指數跌500點，小米跌半成，美團跌逾4%；阿里巴巴、騰訊跌逾2%。

【09：37】內房股再跌，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 跌半成破底低見2.75元；雅居樂 （03383） 跌逾4%破底低見2.43元。

【09：36】【業績｜信義系】信義系齊挫2%、信義能源跌6% 信義光能上半年少賺38%息10仙 有意回A上市（第二版）

【09：34】大市最新跌430點，報19735點，ATM分別跌逾2%；小米 （01810） 跌逾4%；京東 （09618） 跌近4%。滙豐 （00005） 轉跌1%。

【09：32】三桶油隨油價向下，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別跌逾2%。

【09：31】大市跌幅擴大至近400點，報19770點，跌395點；科指跌2.9%，報4199點。

【09：30】港股開市後跌300點，報19846點，跌319點。美團 （03690） 跌3%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；騰訊 （00700） 跌逾1%破底。

【09：29】蔚來 （09866） 低開0.1%，理想汽車 （02015） 跌逾1%；小鵬汽車 （09868） 跌逾2%。

【電動車】「蔚小理」7月交付量按月回落兩成、罕有齊跑輸兩家初企 一文看清電動車新勢力7月數據（不斷更新）

【09：27】澳博 （00880） 績後跌逾1%，澳博上半年經調整EBITDA虧損擴大1.3倍至11.8億元，列帳虧損按年擴大88%至27.6億元。

【業績｜濠賭股】澳博上半年EBITDA虧損擴大1.3倍至11.8億元 半年現金減少三成

【09：26】和黃醫藥 （00013） 績後低開近3%。長和旗下和黃醫藥中期股東應佔淨虧損1.63億美元，按年擴大59%，不派中期息。

【業績｜醫藥股】和黃醫藥上半年虧損1.6億美元 不派中期息

【09：25】九毛九 （09922） 發盈警，料中期少賺最多7成，股價低開逾3%。

【盈喜盈警】九毛九料上半年純利倒退達7成 一文看清企業數據（不斷更新）

【09：22】恒生指數開報19943點，跌222點，再次跌穿20000點。恒生科技指數跌1.9%，報4242點。滙豐 （00005） 逆市靠穩再升0.4%；阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾2%；吉利 （00175） 回吐近3%。

【互聯網監管】新聞出版署8月批出69款遊戲版號 4月重啟後累計241款遊戲獲批 騰訊網易繼續無影

【09：13】期指開報19848點，跌287點或1.4%。

【08：58】藍河控股 （00498） 今日復牌。

【08：52】大發地產 （06111） 公布七個月實現累計合同銷售金額約40.7億元人民幣，按年跌85.9%，累計合同銷售面積約25.27萬平方米，減少85.8，平均銷售價格為每平方米約16111元人民幣，跌0.3%。

【08：43】雲康集團 （02325） 公布留意證監會公告指其股權高度集中。然而，公司根據可得資料及據董事於作出一切合理查詢後所深知，確認於7月8日及今日，不少於25%已發行股份由公眾人士持有，已根據上市規則規定維持充足公眾持股量。

【08：33】【中國經濟】中國褐皮書：中國經濟7月份進一步惡化 零售業成重災區

【08：32】恒指黑期跌約227點，報19942點；道指期貨跌67點，報32700點。

【08：00】【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元 「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」

【07：49】【中美金融戰】PCAOB主席︰有權追溯中概股公司審計檢查 即使主動退市亦無法阻止

【07：45】【港元滙價】金管局今晨再接63億港元沽盤 銀行體系結餘跌穿1500億元（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報19966點，跌198點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報52.5元，較港收市價高0.65元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報292.96元，較港收市價低6.64元或2.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.65元，較港收市價低0.95元或1.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美製造業續萎縮，衰退憂慮持續，加上OPEC+會議前，油價曾急瀉逾6%，美滙指數回落，美股反覆偏軟。道指收市跌46點，報32798點；標指跌11點，報4118點；納指跌21點或0.18%，報12368點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩