▲ 【中國經濟】中國褐皮書：中國經濟7月份進一步惡化 零售業成重災區

中國褐皮書國際（CBBI）表示，由於新冠疫情復燃，中國經濟在7月份進一步走弱，並警告指，市場對中國經濟反彈的樂觀情緒存在落差。

獨立經濟數據提供商CBBI的最新調查顯示，中國的製造業產值和新訂單成長放緩至2020年中以來的最低水平，而零售業就業創下兩年多來最差紀錄。其中，零售商收入增長連續第四個月下降，所受到的衝擊最大。7月份服務供應商的收入增幅與第二季度持平。

調查又顯示，零售商的借款上個月略有上升，因為企業難以維持經營，申請貸款的頻率更高，而且支付的利率比以前高得多。然而，製造業和服務業被壓抑的信貸需求有所緩解，不過，服務業公司的貸款申請遭拒率則大幅上升。

企業不信「清零」結束 零售業正歷倒閉潮

CBBI首席執行長Leland Miller提到，「要小心有關7月份反彈的說法。市場確信，封控放鬆意味最糟糕的時期結束了，但7月份的數據顯示，企業很大程度上仍然拒絕投資、借款， 尤其是招聘，這可能是因為公司根本不相信『清零』惡夢已結束了。」而該機構首席經濟師Derek Scissors亦表示，零售業面臨是最大困難，直言零售業正出現倒閉潮。

CBBI指，在7月21日至28日期間，接受調查的1,050家公司中，約30%的公司有員工感染新冠病毒的情況，其中上海的公司疫情最嚴重，其次是廣東省和武漢所在的華中地區。北京與上海報告的新增病例均為最高。

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編輯：姚卓然