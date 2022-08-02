  • 30°C
香港時間 : 2022802日 (二) 08:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美金融戰】PCAOB主席︰有權追溯中概股公司審計檢查　即使主動退市亦無法阻止

股市 07:49 2022/08/02

分享：

分享：

【中美金融戰】PCAOB主席︰有權追朔中概股公司的審計檢查　即使主動退市亦無法阻止

美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）主席Erica Williams表示，與中國就檢查審計工作底稿的談判，必須達成讓檢查人員完全掌握審計底稿的結果，又指即使上市公司自願退市，亦無法阻止要求審查其審計底稿。 

Erica Williams表示，PCAOB需要有完整的訪問權限，不能有漏洞，亦不會有例外。即使公司今年決定退市亦沒有區別，因需要知道公司去年是否有欺詐行為。Erica Williams拒絕透露追溯期有多久，但指出法律上沒有給它的權限設定時間上的限制。

對於部分公司已將設在中國的審計機構轉換成美國審計師，以避免除牌威脅，Erica Williams表示還不夠，指PCAOB根據地方判斷能否成功檢查核數師，而不是個別公司。

Erica Williams拒絕提供可能與內地達成協議的確切日期，但重申要盡快，又表示PCAOB的團隊已準備好動用所有資源進行檢查，重申中美合作必須要短期內達成共識，因這只是第一步。

【中美金融戰】美國SEC主席：中美必須很快達成審計協議　中概股除牌時間可能提前至2023年（第二版）

【中美金融戰】中證監否認研以數據敏感程度分類中概股是否須除牌　中美審計商議進度成疑

責任編輯︰梁浩碩

美股 審計 中國 美國 中國概念股

上一篇文章

【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元　「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」

下一篇文章

港股恒指夜期再失2萬點 市場觀望台海局勢發展 焦點股滙豐（00005）股價外圍升近7%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】佩洛西將到台灣　白宮冀危機不會升級　夜期跌228點失2萬關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】佩洛西將到台灣　白宮冀危機不會升級　夜期跌228點失2萬關（不斷更新）
【HSBC滙豐業績】胡孟青：滙豐點解唔立刻派季息？「只是開期票」　明年派、股價就明年才見60元
【HSBC滙豐業績】胡孟青：滙豐點解唔立刻派季息？「只是開期票」　明年派、股價就明年才見60元
【防疫措施】李家超︰快將宣布縮短入境檢疫天數　海外內地通關都要做、沒有優先次序互不排斥
【防疫措施】李家超︰快將宣布縮短入境檢疫天數　海外內地通關都要做、沒有優先次序互不排斥
【美股收市】美製造業續萎縮 道指跌46點 市場觀望台海局勢
【美股收市】美製造業續萎縮 道指跌46點 市場觀望台海局勢
【HSBC滙豐業績】滙豐倫敦股價升近7%　上調回報目標兼增派中期息至9美仙勝預期、擬明年復派季度股息
【HSBC滙豐業績】滙豐倫敦股價升近7%　上調回報目標兼增派中期息至9美仙勝預期、擬明年復派季度股息
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款