【中美金融戰】PCAOB主席︰不接受中概股審計查察設限、除牌後都有權追查　嗶哩嗶哩曾跌一成

▲ 【中美金融戰】PCAOB主席︰有權追朔中概股公司審計檢查 即使主動退市亦無法阻止

美國上市中概股除牌風險未解，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）主席Erica Williams最新表示，不會接受PCAOB查察紐約上市的中國公司審計底稿被設置任何限制。她強調，與中國審計監管的談判，必須達成讓檢查人員完全掌握審計底稿的結果，又指即使上市公司自願退市，亦無法阻止要求審查其審計底稿。

PCAOB需要有完整的訪問權限，不能有漏洞，亦不會有例外

美國審計監管機構立場強硬，連同佩洛西盛傳到訪台灣，中概股今早表現疲弱，嗶哩嗶哩 （09626） 最多跌逾1成，低見171.5元，最新也跌逾8%。百度 （09888） 、京東 （09618） 跌半成，網易 （09999） 跌4%，阿里巴巴 （09988） 跌3%。

Williams表示，即使公司今年決定退市亦沒有區別，因需要知道公司去年是否有欺詐行為。 Williams拒絕透露追溯期有多久，但指出法律上沒有給它的權限設定時間上的限制。

對於部分公司已將設在中國的審計機構轉換成美國審計師，以避免除牌威脅， Williams表示還不夠，指PCAOB根據地方判斷能否成功檢查核數師，而不是個別公司。

Williams拒絕提供可能與內地達成協議的確切日期，但重申要盡快，又表示PCAOB的團隊已準備好動用所有資源進行檢查，重申中美合作必須要短期內達成共識，因這只是第一步。

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責任編輯︰梁浩碩