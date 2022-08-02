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【芯片大戰】美國據報擬對中國記憶晶片製造商設出口限制　長江儲存成最大目標

股市 08:02 2022/08/02

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【芯片大戰】美國據報擬對中國記憶晶片製造商設出口限制　長江儲存成最大目標

據《路透》引述消息人士透露，美國政府正考慮限制當地半導體設備製造商出口予生產NAND記憶晶片的中國製造商，以保護美國半導體行業。此計劃主要打壓近年急速發展、以低價出售晶片的中國NAND生產商長江儲存（Yangtze Memory Technologies）。

消息人士指，美國擬禁止向中國出口用於製造128層以上NAND芯片的設備。如果消息屬實，這是美國首次針對記憶晶片實施限制，並針對中國生產沒有專門軍事用途的存儲芯片行業。

據美國商務部指，長江存儲已在接受商務部調查，調查其向中國電訊公司華為出售芯片是否違反了美國出口管制，該公司正在與蘋果公司（美：AAPL）進行談判，以向這家美國最大的智能手機製造商提供閃存芯片。

不過，如美國採取此行動，南韓半導體企業三星電子與SK海力士也受到影響，三星在中國設有兩間大型半導體廠，SK海力士也要從英特爾（Intel）購入中國製造NAND記憶晶片業務。

而此舉將保護美國僅有的存儲芯片生產商西部數據公司（美：WDC）和美光科技公司（美：MU），這兩家公司合計約佔NAND芯片市場的四分之一市埸分額。

消息人士指出，美國就有關政策仍在早期商討階段，並未作出最後決定。 美國商務部拒絕評論消息。

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編輯：姚卓然

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