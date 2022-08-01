【業主必睇】火險原來可以自己買 調查顯示只有25%業主自行購買 保費價格差距可高達五倍

不少人有為自己購買個人保險，事實上，火險市場多年來資訊流通性低，不少業主並不清楚可以自行選擇火險公司，導致市場價格壟斷，保費價格差距更可高達五倍之多。

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有見及此，虛擬保險公司OneDegree 於今年7月進行有關火險的網上調查，成功收取1,539位現有購買火險保單的業主回覆，調查結果顯示，超過75%已購買火險的受訪業主(76%)習慣性向銀行或經其轉介購買火險，反映消費者未必知道自己可以不用透過銀行買火險，比較坊間由銀行安排或一般保險公司提供的火險計劃，如業主不清楚能夠有權自行選擇和比較不同機構收取的費用，他們每年可多付高達五倍保費。

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申請樓宇按揭貸款時銀行會要求業主購買火險，大部分受訪業主透過向提供按揭貸款的銀行安排或經由銀行轉介的保險公司投保(76%) 。當中約半數受訪者表示透過提供按揭貸款的銀行安排或其轉介保險公司投保，原因在於方便(56.8%)或節省時間(46.8%)，反映雖然銀行的火險保費有可能高於自行選擇的保險公司，但業主仍然習慣性向銀行投保。

少於一成受訪業主(5.2%)以保費最平的物業重建成本投保，不少人以保費較高的物業市價(39.3%)或按揭貸款額(28%)投保，反映絕大部分業主並不清楚保費，因而產生超額投保的情況。

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雖然近八成受訪者(79.2%)表示購買火險主要考慮保費價格，有18.3%受訪者每年需付出3,000元以上購買火險，然而按市場最低價格(投保額0.03%)計算，投保額港幣900萬以上之受訪者只佔2.2%，反映大部分受訪者實際上的保費都高於市場最低價格。

大部份受訪者 (56.3%)的按揭餘額低於300萬元，但當中卻有近半數(48%)每年仍然繳付多於1,000元的保費，即較市場上最低價格(投保額0.03%)為高，更有5.4%的受訪者表示每年花4,000元以上購買火險。

另一方面，三成 (30.4%)受訪者表示希望每年付出1,000元或以下購買火險，反映業主希望以相宜的價錢得到保障，以減輕置業成本，但當中仍有14.7%實際上超出預算。



雖然近七成受訪者(69.2%)表示購買火險時考慮保障範圍，但調查顯示不少業主對火險一知半解，未能正確理解火險的賠償機制及保障內容。只有約一成受訪業主(12.8%)清楚知道火險保單最高賠償額為物業重建成本，超過四分一受訪者(28.1%)並不清楚保單最高賠償金額。只有約三成受訪業主(29.7%)清楚知道其保單受益人是提供按揭貸款的銀行，近半數受訪者(48.4%)誤以為受益人為業主本人或其指定的受益人 。

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有關火險保障範圍的情景題，每題均有近半數受訪者未能正確回答，例如超過四成受訪者(43.1%) 在回答「家居意外發生火災導致樓宇結構損毀」不清楚是火險保障範圍，當中更有14% 受訪者表示不知道答案。

▲ 火險保障範圍的情景題



調查結果反映現時火險市場由銀行及其合作保險公司主導，業主置業時通常會向銀行申請按揭，而銀行會要求他們同時購買火險，但多年來火險市場資訊流通性低，情況一直並未改善。事實上，大部分銀行並不會限制業主購買指定機構提供的火險，即是業主可以自由選擇其他認可保險公司所提供的按揭火險保障。



OneDegree Group 共同創辨人郭彥麟表示：「這次的調查結果反映大部分業主仍然習慣性向銀行或經其轉介購買火險，而且未有充分了解火險保單內容及收費機制，導致他們往往多付了保費。」

▲ OneDegree Group 共同創辦人郭彥麟





OneDegree 的利用保險科技簡化購買火險的流程，業主只需於網上獲得即時報價，便可立即投保，省去中介人及佣金，從而大大降低火險價格。OneDegree火險價格劃一收費為投保額0.03%，相比市場上一般收取高達投保額0.15%，業主只需付出5分之1價錢便可享全面保障，全港最低。另一特點，是涵蓋一般保費較高的唐樓、村屋或樓齡較高的住宅物業，亦不限樓齡，而且價格劃一為投保額0.03%。



根據網上公開資訊，發現由銀行安排投保 或透過保險公司投保有機會繳付較高保費。以保額300萬港元為例，向銀行或保險公司投保，每年保費可高達4,500元，但若自行向其他保險公司投保，每年只花900至 1,700 元不等(見下圖)。

▲ 根據網上公開資訊，發現由銀行安排投保 或透過保險公司投保有機會繳付較高保費

OneDegree更推出限時優惠，由2022年8月1日至2022年8月31日，使用推薦碼【FREEHOME】投保OneDegree火險送一年家居保險 (高達1,000元保費回贈2)，優惠詳情可瀏覽https://www.onedegree.hk/zh-hk/fire-insurance。

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記者：陳詠妍