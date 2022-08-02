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【財經小知識】何謂港股靜默期 Blackout Period？

股市 10:00 2022/08/02

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【財經小知識】何謂港股靜默期 Blackout Period？

港股靜默期（Blackout Period）主要是指上市公司董事在季度業績、中期業績及年度業績前一定時間內，不可以買賣所屬上市公司股份。同時也是指，上市公司在業績發布前一段時間會保持靜默，不再發表業務表現更新等資料。

董事在年度業績前60日、中期業績前30日不得買賣股份

根據香港上市規則附錄10《董事進行證券交易的標準守則》第A.3規定，在上市公司刊發度業績之前60日內、季度業績（如有）及半年度業績日期之前30日內，上市公司董事不得買賣其所屬上市發行人的任何證券。上述對董事交易的限制亦適用其配偶及任何未成年子女（親生或收養）。

上市公司不得在業績董事會前1個月展開回購

此外，回購股份也設有靜默期。據上市規則第十章《對購買及認購的限制》列明，上市公司在得悉內幕消息後，不得在聯交所購回其股份，直至有關消息已公開為止。尤其是上市公司不得在董事會為通過任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績舉行的會議日期前一個月回購股份。

上市公司績前不受訪非硬性規定 冀避免過早披露涉財報內幕消息

值得留意是，上市公司通常在業績發布前數周，不再發布任何有關業務表現評論、信息或接受訪問等。而上市公司三緘其口並非硬性規定而是慣例，主要是希望在披露財務報告等內幕消息前，避免向部分人士過早披露有關消息。

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責任編輯：李哲毅

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