  • 31°C
香港時間 : 2022802日 (二) 10:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬保險】OneDegree調查：76%受訪者向按揭銀行或經其轉介購買火險　近半受訪者不知受益人為銀行

Hot Talk 09:00 2022/08/02

分享：

分享：

OneDegree Group 共同創辨人郭彥麟表示，大部分業主習慣性向銀行或經其轉介購買火險，而且未有充分了解保單內容及收費，導致他們多付保費。

虛擬保險OneDegree今年7月進行有關火險的網上調查，1539位現有購買火險保單的業主回覆。76%已購買火險的受訪者習慣性向銀行或經其轉介購買火險。OneDegree指，調查反映消費者未必知道可以不用透過銀行買火險，並指倘業主不清楚能夠有權自行選擇和比較不同機構收取的費用，每年可多付高達5倍保費。

76%受訪業主透過向提供按揭貸款的銀行安排，或經由銀行轉介的保險公司，投保火險。5.2%受訪者以保費最平的物業重建成本投保，不少人以保費較高的物業市價（39.3%）或按揭貸款額（28%）投保，反映絕大部分業主並不清楚保費，因而產生超額投保的情況。

大部分受訪者實際保費高於市場最低價格

79.2%受訪者表示購買火險主要考慮保費價格，有18.3%受訪者每年需付出3000元以上購買火險。然而按市場最低價格，即投保額0.03%計算，投保額900萬元以上之受訪者只佔2.2%。OneDegree指，這反映大部分受訪者實際上的保費都高於市場最低價格。

69.2%受訪者表示購買火險時考慮保障範圍，但只有12.8%受訪業主清楚知道火險保單最高賠償額為物業重建成本，28.1%受訪者並不清楚保單最高賠償金額。另外，只有29.7%受訪者清楚知道其保單受益人是提供按揭貸款的銀行，48.4%受訪者誤以為受益人為業主本人或其指定的受益人 。

OneDegree Group 共同創辨人郭彥麟表示，調查結果反映大部分業主仍然習慣性向銀行或經其轉介購買火險，而且未有充分了解火險保單內容及收費機制，導致他們往往多付了保費。他續指，OneDegree火險價格劃一收費為投保額0.03%，低於市場上一般收取相當投保額0.15%的價格。

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車及浙江世寶

相關文章：

【虛擬保險】借金融科技攻一般保險市場　OneDegree郭彥麟：寵物險成皇牌產品

【寵物保險】150種貓狗受保　OneDegree熱門投保貓狗有哪3大品種？

責任編輯：余倩敏

 

開啟hket App，閱讀全文
虛擬保險 保險公司 火險

上一篇文章

【台海局勢】台積電劉德音：無人可用武力奪取台積電　若中國入侵台灣、世界秩序將會崩壞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐業績】滙豐倫敦股價升近7%　上調回報目標兼增派中期息至9美仙勝預期、擬明年復派季度股息
【HSBC滙豐業績】滙豐倫敦股價升近7%　上調回報目標兼增派中期息至9美仙勝預期、擬明年復派季度股息
【HSBC滙豐業績】胡孟青：滙豐點解唔立刻派季息？「只是開期票」　明年派、股價就明年才見60元
【HSBC滙豐業績】胡孟青：滙豐點解唔立刻派季息？「只是開期票」　明年派、股價就明年才見60元
【恒指夜期+ADR】佩洛西將到台灣　白宮冀危機不會升級　夜期跌228點失2萬關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】佩洛西將到台灣　白宮冀危機不會升級　夜期跌228點失2萬關（不斷更新）
【美股收市】美製造業續萎縮 道指跌46點 市場觀望台海局勢
【美股收市】美製造業續萎縮 道指跌46點 市場觀望台海局勢
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【防疫措施】李家超︰快將宣布縮短入境檢疫天數　海外內地通關都要做、沒有優先次序互不排斥
【防疫措施】李家超︰快將宣布縮短入境檢疫天數　海外內地通關都要做、沒有優先次序互不排斥
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款