【虛擬保險】OneDegree調查：76%受訪者向按揭銀行或經其轉介購買火險　近半受訪者不知受益人為銀行

▲ OneDegree Group 共同創辨人郭彥麟表示，大部分業主習慣性向銀行或經其轉介購買火險，而且未有充分了解保單內容及收費，導致他們多付保費。

虛擬保險OneDegree今年7月進行有關火險的網上調查，1539位現有購買火險保單的業主回覆。76%已購買火險的受訪者習慣性向銀行或經其轉介購買火險。OneDegree指，調查反映消費者未必知道可以不用透過銀行買火險，並指倘業主不清楚能夠有權自行選擇和比較不同機構收取的費用，每年可多付高達5倍保費。

76%受訪業主透過向提供按揭貸款的銀行安排，或經由銀行轉介的保險公司，投保火險。5.2%受訪者以保費最平的物業重建成本投保，不少人以保費較高的物業市價（39.3%）或按揭貸款額（28%）投保，反映絕大部分業主並不清楚保費，因而產生超額投保的情況。

大部分受訪者實際保費高於市場最低價格

79.2%受訪者表示購買火險主要考慮保費價格，有18.3%受訪者每年需付出3000元以上購買火險。然而按市場最低價格，即投保額0.03%計算，投保額900萬元以上之受訪者只佔2.2%。OneDegree指，這反映大部分受訪者實際上的保費都高於市場最低價格。

69.2%受訪者表示購買火險時考慮保障範圍，但只有12.8%受訪業主清楚知道火險保單最高賠償額為物業重建成本，28.1%受訪者並不清楚保單最高賠償金額。另外，只有29.7%受訪者清楚知道其保單受益人是提供按揭貸款的銀行，48.4%受訪者誤以為受益人為業主本人或其指定的受益人 。

OneDegree Group 共同創辨人郭彥麟表示，調查結果反映大部分業主仍然習慣性向銀行或經其轉介購買火險，而且未有充分了解火險保單內容及收費機制，導致他們往往多付了保費。他續指，OneDegree火險價格劃一收費為投保額0.03%，低於市場上一般收取相當投保額0.15%的價格。

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責任編輯：余倩敏