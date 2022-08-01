【數碼轉型】流程自動化　可增效率減成本3成

▲ 有企業面對轉型、自動化的樽頸位挑戰，不知應如何走下去。(資料圖片)

企業近年面對新冠疫情、政經不穩及人才難求等挑戰，影響盈利及未來發展。數碼轉型、自動化操作被視為「救生圈」，但疫情兩年多以來，亦有企業面對轉型、自動化的樽頸位挑戰，不知應如何走下去。

流程影響企業營運

企業解決方案供應商NCS香港主管陳文輝接受專訪時表示，不少人以為自動化只涉及製造業，其實企業部分工作流程也可以自動化。「人、流程及數據，是企業發展的重要及成功元素，但不少企業的流程老化，需要人手完成，對員工的體驗未必好。」

他舉例，如新世代人才眼見仍需人手填表，對企業的印象分大減，變相影響留才。此外，數據可能在手動流程中散失，就算不散失也難整合。

相對於製造過程，一般商業機構的工作流程，對機器人流程自動化（Robotic Process Automation，RPA）的應用仍偏低。陳文輝指出，金融、客服等行業較先採用，而物流、地產及公共服務業亦開始採用，但RPA的應用始終未廣泛。「若應用適當，可有助提高生產效率或減低成本約25%至30%。」

複雜工序為何不宜自動化？

然而，陳文輝坦言，近一、兩年在市場上聽聞，有些本來有應用RPA的企業，開始埋怨效果未如理想，又或不知如何加強應用，有的甚至因而決定停止應用RPA。他分析，出現以上情況，可能與當初選錯流程應用自動化，如一些需要多人核準的流程，就不太適合自動化，因而成效有限。「愈簡單的流程如填表，愈適合自動化；愈複雜的流程反而不太適合。小數怕長計，加起來就有一定成效。」

他提醒，企業在考慮數碼轉型時，不要忽略工作流程自動化，但在決定前宜先檢視流程，找出較適合自動化的部分才加以應用。若早前已實行自動化流程的效果不顯著，並發現與選錯流程有關，應考慮放棄，不宜強加其他應用，令情況變得更複雜。「有些流程，根本不宜進行自動化。」

同時，他亦建議企業在內部成立RPA Lab或Factory，好處是中央管理，同時了解各部門運作，更可將良好的應用例子及經驗，有效地分享與各部門，甚至作出支援。

應用3大趨勢 Octobot助RPA發揮最大效能

RPA應用雖然並非新發明，也需要與時並進。陳文輝估計，未來企業在應用時要留意3大趨勢。

粗放式應用趨向結合流程改造：陳文輝指過去一些自動化應用只在整個流程的某部分進行，引致效果未必顯注。未來傾向先審視整個部門的整體工作流程，再識別出適合自動化的部分，效果應會更佳。



結合大數據及人工智能（AI）：即RPA及分析流程自動化（Analytic Process Automation，APA）的結合。

他指出，不少經驗是數據累積而來，一些企業已將部分經驗數據化，並分布儲存在不同的系統內。人工智能可代替人手去蒐集這些資訊，再推出結果，代替人手輸入。如財務部的出納需處理單據，但人工智能現已可協助識別格式不一，甚至手寫單據的內容，識別率也近9成。



應用Octobot：即是以機械人管理RPA。這方面針對使用RPA較成熟的企業，若在使用較多RPA，或令部分RPA出現閒置時間，Octobot負責管理RPA，令其發揮最大功效，以減低整體應用成本及提升效益。此外，流程不會永遠一成不變，Octobot協助找錯、改錯，指揮RPA回應微調後的工作流程。



記者：梁巧恩



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