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【螞蟻集團】倪行軍接替井賢棟擔任支付寶中國法定代表人、董事長

股市 20:25 2022/08/01

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【螞蟻集團】倪行軍接替井賢棟擔任支付寶中國法定代表人、董事長

阿里巴巴 （09988） 與螞蟻集團繼續出現人事變動，有內媒指，螞蟻系的支付寶（中國）網絡技術有限公司法定代表人、董事長將由井賢棟變更為倪行軍，並引述知情人士指，支付寶方面已向工商部門提交了變更申請並順利獲批。

倪行軍花名為「苗人鳳」，於2003年加入阿里巴巴集團，是支付寶創始團隊核心成員，為螞蟻集團資深副總裁、首席技術官。過往經歷中，倪行軍曾擔任程序員、產品架構師、行業產品技術負責人、支付寶執行副班長，參與過支付寶各代技術架構的規劃。井賢棟為螞蟻集團董事長兼首席執行官

公開信息顯示，支付寶（中國）網絡技術有限公司成立於2004年，是支付寶支付牌照持牌主體，註冊地在上海，技術開發人員佔比超過50%。業務方面，公司面向商家機構開放支付技術，並提供收單服務，目前服務8000萬商家和10億消費者。

此前，支付寶互聯網板塊（支付寶App）的主體公司支付寶（杭州）信息技術有限公司也發生了董監高變更，由支付寶App負責人李娟出任總經理。

【阿里巴巴9988】馬雲據報擬放棄螞蟻控制權、阿里巴巴跌6%一度失兩萬億市值　逾千個買盤92元價位排隊低撈一沖即散

【阿里巴巴9988】螞蟻集團與阿里巴巴管理「分家」　井賢棟等高層全退合夥人

【螞蟻集團】螞蟻集團據報最快今月底提交設立金控公司申請　人行會公告受理　螞蟻：申請尚無時間表

責任編輯：李哲毅

美股 港股 阿里巴巴－SW（09988） 支付寶 阿里巴巴 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA）

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