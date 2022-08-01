▲ 【螞蟻集團】倪行軍接替井賢棟擔任支付寶中國法定代表人、董事長

阿里巴巴 （09988） 與螞蟻集團繼續出現人事變動，有內媒指，螞蟻系的支付寶（中國）網絡技術有限公司法定代表人、董事長將由井賢棟變更為倪行軍，並引述知情人士指，支付寶方面已向工商部門提交了變更申請並順利獲批。

倪行軍花名為「苗人鳳」，於2003年加入阿里巴巴集團，是支付寶創始團隊核心成員，為螞蟻集團資深副總裁、首席技術官。過往經歷中，倪行軍曾擔任程序員、產品架構師、行業產品技術負責人、支付寶執行副班長，參與過支付寶各代技術架構的規劃。井賢棟為螞蟻集團董事長兼首席執行官

公開信息顯示，支付寶（中國）網絡技術有限公司成立於2004年，是支付寶支付牌照持牌主體，註冊地在上海，技術開發人員佔比超過50%。業務方面，公司面向商家機構開放支付技術，並提供收單服務，目前服務8000萬商家和10億消費者。

此前，支付寶互聯網板塊（支付寶App）的主體公司支付寶（杭州）信息技術有限公司也發生了董監高變更，由支付寶App負責人李娟出任總經理。

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責任編輯：李哲毅