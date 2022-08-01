【職場熱話】打工仔主動比平日更落力工作 換來老闆嫌棄「原來你平時不努力」 打工十載悟真理：努力工作是蠢事

俗語有云「一分耕耘一分收穫」、「努力就會有回報」，然而不少踏入社會多年的打工仔卻發現，這些原來都只是騙小孩的謊話。社交平台專頁《奴工處》近日收到投稿，事主表示打工十年，才終於悟識到職場真理「努力工作是蠢事」。事主解釋，如果你的工作並非佣金制而是固定薪金制，在並非多勞多得的情況下，就千萬不要努力工作。「因為例如如果你有一日心情好，比平時努力做嘢，喺你眼中係『我比平時更努力工作』，但喺老闆嘅眼中係「原來你平時唔努力工作」，於是原本你美好嘅職場生活就這樣被你嘅努力摧毀了」。

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這種僱主方面的「認知偏差」，惹來不少打工仔的同感。「通常人都是慣咗『老馮』，你一開波十成力，一跌少少都足夠令人覺得你懶咗，其他人不會諗究竟有無Appreciate你過去那十成的努力」、「或者平時都出150%力，當你某日只出120%力時，你就係『懶散咗』」。有網民更指出「平時偷懶，關鍵時刻勤力」也許才是最佳辦公室生存策略：「平時OT嘅，老細唔會特別記起你，但緊要關頭平時唔OT嘅都肯OT，老細就會記得，人性～～」。

討論區的留言基本上一面倒支持事主的觀點，部分網友紛紛分享職場厭世毒雞湯：「扮工就好了」、「做得快，你做曬，做得慢，嘆世界」、「努力唔一定有回報，但唔努力一定好舒服」，對一眾充滿負能量的打工仔來說甚具療癒作用。

不少網友似乎都認定，老闆對打工仔的要求並無上限，只會不斷提升其產能目標，「玩佣金制度只要你一到Target咪愈Set愈高囉，做唔到又有說話聽」。有網友更加用「能者多勞，年年加辛」的親身經歷作說明。

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有網友則嘗試給予事主建議，工作時不要太過「上心」，因應薪水待遇做好本份就足夠：「所以打工仔做嘢結論都係你畀幾多錢就做幾多嘢，老闆無論如何都係覺得打工仔唔盡力，根本大家把尺都唔同，只能取個平衡，平衡唔到都係諗轉工，甚至轉行，都幾灰，老闆唔會覺得冇左你唔得，反之亦然⋯⋯所以都唔使諗咁多，諗多咗大家都受害。」另有網友則指出努力工作還是其次，更重要的是搞好人際關係。「梗係識人啦，不嬲都係靠人脈」、「識得埋堆更重要」。

一些網友更警告事主，一味努力工作甚或會有反效果，不僅會影響個人生涯規劃，甚至會令老闆出現錯誤解讀。「努力成就別人的夢想？努力學投資盡快財務自由好過啦，想打一世工咩？」、「做多幾年嘢，現實係：你咁努力做嘢，喺老細角度只會覺得你好需要份工，係我做老細俾個平台你搵錢。」

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責任編輯：嚴浩文