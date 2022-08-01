▲ 【互聯網監管】新聞出版署8月批出69款遊戲版號 4月重啟後累計241款遊戲獲批 騰訊網易繼續無影

國家新聞出版署發布8月國產網絡遊戲審批信息，共69款遊戲獲批，單次批出遊戲數目再創版號重啟以來新高，審批時間為7月30日。初步觀察，名單上仍未見騰訊 （00700） 、網易 （09999） 及嗶哩嗶哩 （09626） 等遊戲廠商。

內地4月起重啟審批遊戲版號，今年已累計批出241款遊戲版號，而且每次批出遊戲數目正慢慢增加。

今批獲發遊戲版號的包括中手游 （00302） 的《我的御劍日記》、創夢天地 （01119） 的《傳說中的合合島》、中青寶（深：300052）的《波西亞時光》、中移動 （00941） 旗下咪咕互動的《動物：森林法則》。

國家新聞出版署在4月11日宣布首批共45款遊戲獲批，審批日期為4月8日；第二批遊戲版號則是在6月7日發布，涉60款遊戲，審批日期為6月5日；第三批則在7月12日發布，涉67款遊戲，審批日期為7月11日。

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