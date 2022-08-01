【消費低迷】珠寶展商戶嘆生意大減9成　竟與動漫節「撞期」有關？

▲ 受疫情影響，部分貿易展覽已由以往主要針對B2B批發生意、業內買家，改為全面向公眾開放。（曾耀輝攝）

於會展舉行的兩項珠寶展將於明日閉幕，一連五天的展期內，同場亦有其他消費展。有入場人士花超過１萬元選購心頭好，不過展商對展會人流、生意的評價則好壞參半，甚至出現「冇單開」的情況。

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由香港貿易發展局舉辦的香港國際珠寶展，以及香港國際鑽石、寶石及珍珠展由7月29日起於會展舉行。受疫情影響，此類型貿易展覽已由以往主要針對B2B批發生意、業內買家，改為全面向公眾開放，吸納本地生意。入場市民麥小姐指，已花超過1萬元購買珠寶、鑽石等，認為展會款式較多，優惠低至半價。另一市民曹小姐則指，入場沒有特定購物目標。

周末曾「爆場」？

據貿發局透露，兩項珠寶展原定於今年3月初舉行，惟當時疫情嚴重，故延期至今。今次5天展期內，會展亦有舉行「只想購物節」及動漫電玩節。受訪商戶對此安排「有讚有彈」。亨利行營業代表鍾啟洪認為，星期六日的人流情況正常，但平日則比較淡靜。

▲ 有展商稱，周末曾出現「爆場」情況。（曾耀輝攝）

另一展商、主打天然鑽石的Unison甚至指，周末曾出現「爆場」情況，人流亦比預期理想。兩間展商均認為，同期的其他展覽有助帶動珠寶展的人流，鍾更認為今次的展會較去年11月的另一珠寶展有更多人入場。

人流攤薄、塞車 阻入場意欲

不過，另外兩間展商，和利珠寶國際、明珠珠寶則認為同期舉行不同類型展覽，反而令人流攤薄。 和利珠寶國際負責人陳紅玉認為，今次珠寶展的人流只及去年的1成，生意額大跌9成，對情況非常失望。她透露，周末動漫節人流極旺，甚至出現交通擠塞，有買家預約亦因而取消。陳續指，有些買家主要帶備現金交易，而人流太密集時，則會憂慮安全。明珠珠寶則認為，人流較6月舉行的珠寶展減少6至7成，太多展覽「撞期」，減卻買家赴展意欲。

▲ 有商戶認為，消費者只對價位較低的產品有興趣。（曾耀輝攝）

消費意欲慘淡

展商普遍認為，入場人士消費意欲不高。 陳紅玉坦言，消費者只對價位較低的產品有興趣，但仍然「問價不還價」，直接放棄購買。明珠珠寶亦指，由於第二期消費券尚未到手，亦令市民消費意欲較疲弱，大嘆「冇單開」；查詢亦是以較「細件」的產品為主，例如戒指等。亨利行的鍾啟洪亦指入場市民「問多過買」，平均單價約2000至4000元左右。

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記者：葉泳珊