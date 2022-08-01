【旅遊復甦】旅客入境澳洲帶豬柳蛋　防口蹄病重罰2664澳元

▲ 有旅客在澳洲入境時，被檢出藏有豬柳蛋漢堡而重罰2664澳元。（資料圖片）

不少國家重開國際旅遊入境，澳洲已在7月全面取消疫苗接種證明的入境要求，但旅客要注意趕飛機前，勿帶外賣食品上機，以免為旅程帶來「額外支出」。

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各地重開旅遊入境，加上航班不足等，令上機過程急趕，以及機內減省服務，不少旅客可能會外賣食物上機，但此舉傳統上並不鼓勵，即使是機內供應的食品，亦最好在下機前全部食用完畢。因為各國有入境檢疫要求，對肉類及植物等有嚴格限制，以免意外引入病害危及當地農產品。

宜在機上食光外賣

近日有來自印尼地區的旅客在澳洲機場入境時，被檢疫犬檢出藏有肉類製品，發現手提行李藏有麥當勞食品，包括：熱香餅、豬柳蛋漢堡等，被當地海關重罰2664澳元（約14720港元），換算可在當地購買567個豬柳蛋漢堡。

澳洲聯邦農業部長瓦特（Murray Watt）表示，對該名旅客而言是「最昂貴的一頓麥當勞」。由於近日澳洲發現進口豬肉產品樣本有口蹄疫及非洲豬瘟的病毒痕跡，而印尼地區近日亦正爆發口蹄病，因此當地政府已加強入境旅客的檢查。

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責任編輯：王浩賢