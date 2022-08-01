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【業績｜醫藥股】和黃醫藥上半年虧損1.6億美元　不派中期息

股市 21:28 2022/08/01

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【業績｜醫藥股】和黃醫藥上半年虧損擴大59%至1.63億美元　不派中期息

長和旗下和黃醫藥  （00013）  公布截止6月底中期業績，期內總收入達2.02億美元，按年增長28.33%；當中腫瘤/免疫業務綜合收入9107萬美元，按年增長112.5%；期內股東應佔淨虧損1.63億美元，按年擴大59%，不派中期息。

於中國展復發或難治性濾泡性淋巴瘤患者橋接研究【下一頁】

腫瘤和免疫產品收入為6350萬美元，包括愛優特（呋喹替尼）的銷售額按年增長20.8%至3600萬美元，佔市場份額71.4%，蘇泰達（索凡替尼）在去年上市用於治療非胰腺神經內分泌瘤及胰腺神經內分泌瘤，收入錄1360萬美元，按年增70%、沃瑞沙（賽沃替尼）在去年年中上市，上半年收入錄1380萬美元；6月於海南上市的達唯珂，單月收入錄10萬美元。而其他研發服務收入為1260萬美元，里程碑收入為1500萬美元。

員工團隊方面，期內科學家及工作人員約960人，較去年底增17%；腫瘤商業團隊約820名員工，較去年底增30%。

和黃藥業維持全年腫瘤/免疫業務綜合收入介乎1.6億美元至1.9億美元。

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記者：宋佩恩

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