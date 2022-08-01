【打卡優惠】慈雲山中心『蛋』出森林藝術館 送總值15萬元日本蛋及商戶優惠券 換領泊車優惠加送665元汽油優惠券

今個夏日，慈雲山中心延續綠色理念，以回收雞蛋盒創作成藝術館，賦予蛋盒第二生命，推動回收及重用的環保生活概念。期間更推出多項活動，讓小朋友及大人一同歡度集玩樂及環保教育於一身的開心暑假。

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活動期間，慈雲山中心聯乘日本雞蛋品牌「新紀元卵」及香港環保藝術家彭淑儀，打造「『蛋』出森林藝術館」，在7樓空中花園展出數百件以回收雞蛋盒創作的藝術作品。觸目的藝術館用了超過2,000個回收蛋盒組成，外牆拼湊出色彩繽紛的打卡牆，令你仿如置身於彩色世界。走進藝術館，首先映入眼簾的就是環保藝術家彭淑儀的創作──「森林的園丁」非洲森林象。非洲象在幫助維持雨林及大草原的環境中擔當重要角色，今次展覽歡迎大家進入森林環保藝術之旅。

藝術館兩側則展出小朋友作品，商場於6月公開招募了逾百位3至12歲小朋友，一同以回收雞蛋盒創作出花朵和動物造型的作品，讓小朋友發揮無限創意，集環保和美感於一身，合力建成「『蛋』出森林藝術館」，從中學習環保理念。除了「『蛋』出森林藝術館」外，7樓空中花園亦設有多個巨型雞蛋裝置，誠邀各位市民一同打卡合照，「蛋」出驚喜。

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場內更精心準備多款遊戲及夏日體驗，包括「巨型彈『蛋』機」、「戶外『蛋』球挑戰」、「一掃『蛋』出獎賞」等。逾2米高的「巨型彈『蛋』機」參照大人小朋友都喜歡的彈珠機，玩法輕鬆簡單；「戶外『蛋』球挑戰」玩法類似高爾夫球，需要強大的專注力及穩定性，不但有益身心，更是老少皆宜的運動，每位參加者完成挑戰即可獲得商戶優惠券，登記成為領展會員後即可登上龍虎榜，有機會挑戰贏取海洋公園門票2張。同場亦設有「一掃『蛋』出獎賞」，顧客只需遊走商場找到雞蛋圖案，一掃即可「蛋」出獎賞，有機會免費獲得「新紀元卵」10隻裝雞蛋一盒及商戶優惠券。所有獎品總值高達15萬元。

慈雲山中心聯同MAMASMART於指定周末舉辦「『蛋』出小宇宙」兒童市集，鼓勵小朋友盡情發揮小宇宙，「彈」出各種創意無限的意念，再經過策劃與製作，化身成為市集小檔主，一嘗當小老闆的滋味。小朋友亦可與更多人交流溝通，分享自己的創作故事，擁有不一樣的夏日體驗。商場亦於指定周末準備了夏日音樂舞蹈表演，精彩節目源源不絕。

此外，顧客於慈雲山中心換領任何泊車優惠，即可額外加送Sinopec汽油優惠券一套，折扣總額高達665元。

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責任編輯：嚴浩文