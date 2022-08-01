【HSBC滙豐】大摩升滙豐目標價至61.3元　料淨利息收入效應明年才全面顯現

▲ 大摩升滙豐目標價至61.3元，料淨利息收入效應明年才全面顯現。

滙豐周一中午放榜，上半年列賬基準除稅前利潤91.76億美元，按年跌15.3%。單計第二季，滙豐列賬基準除稅前利潤50.1億美元，按年跌約1%，按季增20.3%。摩根士丹利指滙豐的淨利息收入、成本及預期信貸損失（ECL）都推動其稅前利潤。該行於滙豐業績後，分別上調其2022至2024年盈利預測14.9%、8.9%及7.9%，並因此將滙豐目標價由原來的59元上調至61.3元，評級維持「與大市同步」。

利率上升速度較預期快下，大摩料滙豐較之前更受惠淨息差擴闊，加上貸款增長將逐漸回升，均對滙豐淨利息收入正面。基於上述原因，大摩將滙豐的淨利息收入預測上調。不過，該行指滙豐淨利息收入的全面效應，要待2023年才顯現。與此同時，在負面環境拖累財富管理費用收入與保險收入下，大摩下調滙豐未來3年非利息收入預測。

另一大行高盛亦指滙豐次季業績強勁，收入優於預期，開支費用與信貸成本則較預期低。高盛在滙豐績後維持「買入」評級及70元目標價不變，認為滙豐次季業績唯一遜預期的數據，是普通股權一級資本比率僅得13.6%。

至於是次滙豐業績亮點，高盛認為是明年重新派發季度股息，以及集團上調其有形股本回報率（RoTE）指引，由原來的10%升至12%，並將派息比率由之前的中期處於40%至55%範圍，上調至2023至2024年升至50%。

【HSBC滙豐業績詳情】

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【HSBC滙豐管理層言論】

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責任編輯：余倩敏