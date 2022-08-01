【保險資訊】宏利香港推「守護無間危疾保」 新計劃涵蓋121種危疾及疾病 提供保障至100歳

宏利香港今天宣布推出兩款嶄新危疾計劃，分別為「守護無間危疾保」及「守護無間危疾保（保寶未來）」，為客戶提供全面的保障，以及靈活的癌症賠償方案，為一旦確診危疾作好準備。兩款計劃支援多種危疾保障需要，有助應付不同財政狀況，以減輕由確診、治療以至康復的漫長醫療路上的財政壓力。

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新計劃涵蓋多達121種危疾及疾病，為受保人提供周全保障至100歳，即使因未知的疾病而入住深切治療部，亦可獲保障。「守護無間危疾保」不僅就癌症、心臟病及中風這些復發風險較高的疾病提供持續守護，隨著本港人口老化，越趨普及的認知障礙及柏金遜病亦可獲持續保障。

「守護無間危疾保」及「守護無間危疾保（保寶未來）」主要特色：

1. 總賠償額可高達1,000%的名義金額：受保人就嚴重危疾作出索償後，保障不會就此結束。宏利會就持續治療、復發或新確診的指定危疾，甚至傷殘，繼續提供保障。

2. 保費保證不變，提供周全保障：保費保證不變及於整個保費繳付期內不會增加。當宏利就嚴重危疾保障或級別二深切治療保障作出賠償後，將會豁免基本計劃的所有未來保費，同時繼續為受保人提供保障。

3. 多重守護，陪伴客戶踏上康復之路：在首次嚴重危疾或級別二深切治療保障索償後，受保人將繼續享有持續守護保障，包括額外5次癌症保障、額外2次心臟病或中風保障，以及額外1次認知障礙或柏金遜病保障，每次為名義金額的100%，直至受保人85歳。

4. 三種靈活癌症賠償方案，切合診斷後的需要：新計劃提供1) 癌症持續守護保障；2)持續癌症現金保障選項，以及3) 市場首創3之末期癌症靈活選。受保人在確認癌症發展的階段後，可靈活選擇最適合個人的情況及財務需要的賠償方案。

5. 嚴重影響日常生活，可獲額外保障：於首次索償的嚴重危疾之診斷日期或級別二深切治療保障下獲賠償之深切治療部留醫的出院日期後至少180日起計，如受保人連續180日或以上無法進行6項「日常生活之活動」的其中兩項，並且在整個活動過程中需要他人從旁協助，宏利將額外提供相等於名義金額100%的保障。

6. 「守護無間危疾保（保寶未來）」 - 給準媽媽提供懷孕期及新生嬰兒保障：於懷孕階段，如不幸流產、胎死腹中、註冊專科醫生建議的終止懷孕、或孕婦與未出生嬰孩不幸一同身故，將可獲到期及已繳總保費的105%賠償（不包括任何額外保費）。而嬰孩出生後，即可享有計劃的周全危疾保障，即使保單發出時未被發現的先天性情況所引起的疾病，亦同獲保障。

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記者：鄭日棱