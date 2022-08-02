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英國手袋品牌踏足飲食界 萬字豉油雪糕成倫敦潮食

環球社會熱點 10:05 2022/08/02

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熱浪近期席捲歐洲，雪糕也成為應季消暑美食。英國手袋品牌Anya Hindmarch早前踏足飲食界，於倫敦開設快閃店售賣多款新奇口味的雪糕，包括將調味料萬字豉油加入雪糕，成為不少倫敦人爭相打卡的潮食。

加拿大公司請「糖果總監」年薪60萬 日食113款糖 【下一頁】

Anya Hindmarch今次策劃名為The Ice Cream Project的新計劃，將英國多款隨處可見、深受歡迎的醬料或調味料加入雪糕，希望在炎炎夏日為喜歡食雪糕的人帶來新鮮感。

部分雪糕口味

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品牌於倫敦The Village開設快閃店，一共提供14款雪糕口味，包括萬字豉油味、亨氏茄汁味、PG Tips茶味、亨氏蛋黃醬味、HP醬味、亨氏沙拉醬味、亨氏茄汁焗豆味、桂格燕麥味、Bird’s吉士醬味、家樂氏可可片味、家樂氏粟米片味、Lyle’s黃金糖漿味、李派林喼汁味、Polo薄荷糖碎粒味。

馬斯克父唔為首富兒感自豪 自詡家族成就亦唔低 【下一頁】

雖然不少鹹味調味料加入雪糕，難免會令人感覺似黑暗料理。但有食客品嘗HP醬口味的雪糕後卻大讚有創意也非常美味，指醬料如太妃糖的顔色看起來十分開胃，而雪糕口味帶有蘋果、焦糖和麥芽醋的口味，十分有驚喜。

至於萬字豉油味雪糕，食客形容雪糕略帶肉味但令人感到愉悅。亨氏茄汁味則帶有果味和酸味。

店内所有口味的雪糕售價均為每桶（500毫升）10英鎊（約96港元），有民眾更一口氣買足18桶帶回家品嘗。

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責任編輯：鄭錦玲

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