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【美股焦點】華爾街大好友：美股已見底　會在年底前再創歷史新高

環球政經 19:16 2022/08/01

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華爾街大好友、Fundstrat創始人Tom Lee上周五（29日）在一份報告中表示，隨著2022年熊市的結束，股市可能會在年底前創下歷史新高。

Tom Lee說，已有令人信服且可以說是決定性的證據表明股市已經觸底，2022年熊市已經結束。他的信心源於以下事實，雖然上周有很多壞消息，包括在美國第二季度GDP（國內生產總額）出現負增長、聯儲局再次加息0.75厘以及俄羅斯北溪一號事件加劇天然氣價格波動，但標準普爾500指數和納斯達克100指數仍上漲了3%。他表示，「當壞消息不會拖累市場時，就是投資者進行評估的時候了。」

【同場加映】青姐話：睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

在收益方面，儘管美元走強且經濟不確定性加劇，但企業財報好於預期。目前標準普爾500指數成份股中，已有52%的公司公布了第二季度業績。當中，73%的企業利潤超出預期。大型科技巨頭Alphabet（美：GOOGL）、微軟（美：MSFT）、亞馬遜（美：AMZN）和蘋果（美：AAPL）的業績都緩解了投資者對其增長韌性和控制通脹能力的擔憂，有助推動這些公司的股價在上周大漲。

Tom Lee認為，美國經濟已經達到了一個轉折點，經濟數據的負面影響將明顯減少，緩和通脹的因素加劇。最近幾周，金屬、石油、穀物等大宗商品價格持續下跌，令物價有所下降。

Tom Lee說，如果聯儲局繼續效仿1982年時任聯儲局主席的沃爾克（Paul Volcker）的行動，股市可能會在未來4個月內全面復甦並創下新高。他預計標普500指數可能在年底前突破4800 點，較上周五收盤價上漲16%。

【延伸閱讀】大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

 

 

 

 

 

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