【內房銷售】陽光100上月銷售跌56%　一文看清7月內房銷售數字（不斷更新）

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【比亞迪1211】比亞迪據報已供貨刀片電池予Tesla 最快8月底出產搭載車輛
爛尾樓斷供潮之下，內房7月銷售再在低位徘徊。據克而瑞地產研究中心數據顯示，7月首100房企操盤銷售金額為5231.4億元人民幣，略高於上半年月均水平，但按月仍跌28.6%，按年則跌39.7%。首7個月累計銷售按年跌約49%，操盤金額約3.58萬億元人民幣。
《財富》世界500強亦於本月公布，只有5間內房上榜，按年少3間，分別為綠地香港 （00337） 母企綠地控股（125名）、萬科企業 （02202） （138名）、保利置業 （00119） 母企中國保利（178名）及龍湖集團 （00960） （412名）。本網綜合各大內房6月銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。
|內房企業
|7月銷售額
|首7月銷售額
|億元人民幣
|按年變幅
|億元人民幣
|按年變幅
|萬科企業 （02202）
|336.9
|-34.6%
|2489.8
|-38.7%
|碧桂園 （02007）
|301.1
|-44.5%
|2152.3
|-39.8%
|綠城中國 （03900）
|230.0
|+57.5%
|1401.0
|-28.0%
|中海外 （00688）
|174.7
|-23.0%
|1559.7
|-32.2%
|旭輝控股 （00884）
|161.0
|-22.9%
|792.4
|-49.5%
|龍湖 （00960）
|118.5
|-37.7%
|683.6
|-57.7%
|融創 （01918）
|110.3
|-77.6%
|1,238.5
|-66.5%
|新城發展 （01030）
|108.9
|-35.5%
|760.5
|-43.5%
|中國金茂 （00817）
|105.0
|-40.0%
|803.9
|-45.6%
|遠洋集團 （03377）
|89.9
|-13.4%
|520
|-17.1%
|融信中國 （03301）
|75.7
|-52.3%
|463.1
|-53.1%
|越秀地產 （00123）
|59.5
|+16.0%
|548.7
|+4.0%
|中駿 （01966）
|50.5
|-37.0%
|376.3
|-44.0%
|雅居樂 （03383）
|50.1
|-38.9%
|444.5
|-46.8%
|合景泰富 （01813）
|47.6
|-41.4%
|309.9
|-51.8%
|中梁控股 （2772）
|47.0
|-60.8%
|434.0
|-59.4%
|金地商置 （00535）
|33.9
|-53.5%
|302.9
|-38.2%
|寶龍地產 （01238）
|32.1
|-66.0%
|264.5
|-57.7%
|弘陽地產 （01996）
|28.3
|-58.7%
|224.4
|-59.9%
|德信地產 （02019）
|28.1
|-35.8%
|221.9
|-53.2%
|保利置業 （00119）
|26.0
|0.0%
|190.0
|-44.0%
|中海外宏洋 （00081）
|25.9
|-39.5%
|234.1
|-50.8%
|力高集團 （01622）
|25.2
|-13.7%
|147.8
|-44.1%
|祥生控股 （02599）
|22.4
|-59.7%
|176.4
|-68.1%
|正榮地產 （06158）
|20.6
|-82.9%
|233.7
|-75.2%
|合生創展 （00754）
|19.4
|-38.7%
|188.0
|-22.9%
|大唐集團 （02117）
|12.3
|-63.5%
|132.9
|-53.9%
|銀城國際 （01902）
|11
|+5.9%
|76.6
|-56.4%
|中國奧園 （03883）
|10.9
|-88.7%
|160.1
|-79.6%
|佳源國際 （02768）
|10.5
|-58.2%
|88.268
|-59.2%
|綠地香港 （00337）
|8.6
|-60.3%
|90.5
|-56.9%
|上坤地產 （06900）
|6.7
|-48.9%
|63.2
|-65.0%
|景瑞控股 （01862）
|4.3
|-83.0%
|49.3
|-76.8%
|港龍中國 （06968）
|4.0
|-83.0%
|74.8
|-63.0%
|大發地產 （06111）
|3.6
|-88.0%
|40.7
|-85.9%
|億達中國 （03639）
|1.6
|-35.7%
|11.8
|-60.1%
|陽光100 （02608）
|0.9
|-55.6%
|7.6
|-66.9%
陽光100 （02608） 7月合約銷售金額8700萬元，按年倒退55.61%；銷售面積6,446平方米，按年倒退58%。首7個月合約銷售金額7.63億元人民幣，按年跌66.9%，銷售面積65,761平方米，按年跌68.78%。
中國奧園 （03883） 7月合同銷售金額約10.9億元，按年跌88.67%；首7個月累計合同銷售金額約160.1億元，按年跌79.26%。
億達中國 （03639） 7月合約銷售金額1.58億元，按年倒退35.67%；銷售面積13,087平方米，按年倒退59.6%；平均合約售價約為每平方米12,100元，按年增15.06%。首7個月合約銷售金額11.77億元人民幣，按年跌60.05%，銷售面積98,388萬平方米，按年跌55.36%；平均合約售價約為每平方米11,962元，按年倒退10.5%。。
港龍中國地產 （06968） 7月合約銷售金額約4億元，按年跌83.03%；首7個月累計合約銷售金額約74.8億元，按年跌62.99%。
上坤地產 （06900） 7月合約銷售金額6.7億元，按年倒退48.85%；銷售面積48,689平方米，按年倒退41.88%；平均合約售價約為每平方米13,247元，按年倒退4.47%。首7個月合約銷售金額63.2億元人民幣，按年跌64.95%，銷售面積140.66萬平方米，按年跌63.15%；平均合約售價約為每平方米12,817元，按年倒退4.84%。。
綠地香港 （00337） 7月合約銷售金額118.5億元，按年倒退60.28%；銷售面積89,385平方米，按年倒退51.17%。首7個月合約銷售金額90.45億元人民幣，按年跌57.7%，銷售面積91.09萬平方米，按年跌42.77%。
龍湖 （00960） 7月股東權益的合同銷售金額118.5億元，歸屬公司股東權益的合同銷售面積78萬平方米。首7個月累計實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額人民幣683.6億元，按年跌57.7%，歸屬公司股東權益的合同銷售面積418.9萬平方米。
正榮地產 （06158） 7月合約銷售額為20.55億元，按年倒退82.93%；合約建築面積約為12.93萬平方米，按年倒退82.28%；平均合約售價約為每平方米15,900元，按年倒退36.36%。首7月合約銷售總額約為233.72億元，按年跌75.23%；合約建築面積約為143.36萬平方米，按年倒退74.88%；平均合約售價約為每平方米16,300元，按年倒退12.12%。
弘陽地產 （01996） 7月合約銷售額為28.32億元，按年倒退58.74%；合約建築面積約為22.35萬平方米，按年倒退49.26%；平均合約售價約為每平方米12,674元，按年倒退18.67%。首7月合約銷售總額約為224.43億元，按年跌59.93%；合約建築面積約為163.23萬平方米，按年倒退51.2%；平均合約售價約為每平方米13,748元，按年倒退17.89%。
新城發展 （01030） 7月總合同銷售額約為108.9億元，按年倒退35.52%；合同建築面積約為107.87萬平方米，按年倒退30.58%。首7個月合同銷售總額約為760.5億元，按年跌43.48%；合約建築面積約為765.07萬平方米，按年倒退38.42%
寶龍地產 （01238） 7月總合約銷售額約為32.09億元，按年倒退66.03%；合約建築面積約為22.34萬平方米，按年倒退60.81%。首7個月合約銷售總額約為264.51億元，按年跌57.67%；合約建築面積約為175.54萬平方米，按年倒退55.62%
中國金茂 （00817） 7月總合約銷售額約為104.97億元，按年倒退40.02%；合約建築面積約為58.75萬平方米，按年倒退50.55%。首7合約銷售總額約為803.93億元，按年跌45.55%；合約建築面積約為427.13萬平方米，按年倒退50.97%。
保利置業 （00119） 7月總合約銷售額約為26億元，按年不變，合約建築面積約為14.7萬平方米，按年倒退0.16%；平均合約售價約為每平方米17,467元。首7月合約銷售總額約為190億元，按年跌43.95%；合約建築面積約為100.8萬平方米，按年倒退48.75%；平均合約售價約為每平方米18,858元。
遠洋集團 （03377） 七月的協議銷售額為約89.9億元人民幣，按年跌13.4%；協議銷售樓面面積為約554,600平方米；協議銷售均價為每平 方米約16,200元人民幣。公司首七個月累計協議銷售額約人民幣520.0億元，按年跌17.1%；累計協議銷售樓面面積為約310.96萬平方米；累計協議銷售均價為每平方米約16,700元人民幣。
融創 （01918） 7月合同銷售金額約110.3億元，按年跌77.6%，合同銷售面積約88.4萬 平方米，合同銷售均價每平方米約12,480元。首7個月累計實現合同銷售金額約1,238.5億元，按年跌66.5%，累計合同銷售面積約940.5萬平方米，合同銷售均價每平方米約13,170元。
銀城國際 （01902） 7月的總合約銷售額約為10.96億元，按年升5.9%，合約建築面積約為5.7萬平方米及平均合約售價約為每平方米19,377元。首7個月總合約銷售額約為76.6億元，按年跌56.4%，總合約建築面積約為36.5萬平方米及平均合約售價約為每平方米20,983元。
德信地產 （02019） 7月合約銷售金額約28.1億元，按年跌35.8%，合約銷售面積約17.1萬平方米。首7個月累計合約銷售金額約221.9億元，按年跌53.2%，累計合約銷售面積約120.8萬平方米。
祥生控股 （02599） 7月歸屬集團總合約銷售額約為22.42億元，按年跌59.7%，合約建築面積約為18.1萬平方米，平均合約售價約為每平方米12,331元。首7個月歸屬集團合約銷售總額約為176.42億元，按年跌68.1%，合約建築面積約為129.4萬平方米，平均合約售價約為每平方米13,629元。
雅居樂 （03383） 7月預售金額合計為50.1億元，按年跌38.9%，而對應建築面積為40.6萬平方米，平均價為每平方米12,314元。首7個月預售金額合計為444.5億元，按年跌46.8%，而對應建築面積為347.7萬平方米，平均價為每平方米12,786元。
中駿 （01966） 7月合同銷售金額約50.49億元，合同銷售面積36.6萬平方米，按年分別減少37%和37%，平均銷售價格為每平方米13,804元。首7個月累計合同銷售金額約376.3億元，累計合同銷售面積295.2萬平方米，按年分別減少44%和31%，平均銷售價格為每平方米12,749元。
綠城中國 （03900） 公布，7月自投項目取得銷售5,572套，按年增10.91%，銷售額230億元，按年增57.53%；銷售面積75萬平方米，按年增22.95%；每平方米平均銷售價格為30,661元，按年增28.29%。首7個月累計合同銷售金額約1,401億元，按年倒退27.97%；累計合同銷售面積約658萬平方米，按年倒退22.95%。
中海外宏洋 （00081） 公布，7月份合約銷售金額按年跌39.5%至約25.91億元人民幣，合約銷售面積按年跌42%至約23.35萬平方米；首7個月合約銷售金額約234.08億元人民幣，按年跌50.8%，合約銷售面積按年跌38%至約222.56萬平方米。
中海外 （00688） 公佈，7月份合約銷售金額按年跌23%至約174.68億元人民幣，合約銷售面積按年跌24.3%至約77.9.萬平方米；首7個月合約銷售金額約1559.7億元人民幣，按年跌32.2%，合約銷售面積按年跌38.9%至約70.43萬平方米。
融信中國 （03301） 公布，7月合約銷售金額約75.7億元，按年跌52.25%，合約銷售面積約22.31萬平方米，按年跌70.8%；合約銷售均價每平方米約33,937元，按年增63.54%。首7個月，集團累計合約銷售金額約463.1億元，按年跌53.14%，累計合約銷售面積約195.61萬平方米，按年倒退59.23%；合約銷售均價每平方米約23,674元，按年增14.96%。
佳源國際 （02768） 公布，7月份合同銷售金額按年跌58.2%至約10.47億元人民幣，合同銷售面積按年跌46.4%至約9.75萬平方米；首7個月合同銷售金額約88.27億元人民幣，按年跌59.2%，合同銷售面積按年跌56%至約73.6萬平方米。
合生創展 （00754） 公布，首7個月實現累計合同銷售金額約為188億元，按年跌22.93%；累計合同銷售面積為73.76萬平方米，按年增13.28%；每平方米售價23,339元，按年倒退34.14%。按首6個月合約銷售為168.6億元計，意味7月單月銷售約為19.4億元，按年倒退38.7%；合同銷售面積42285平方米，按年倒退44.9%；每平方米售價29,945元，按年倒退20.4%。
碧桂園 （02007） 公布，7月合同銷售金額約301.1億元，按年倒退44.53%；合同銷售面積約344萬平方米，按年倒退47.07%。首7個月集團累計合同銷售金額約2152.3億元，按年倒退39.77%；累計合同銷售面積約2693萬平方米，按年倒退34.33%。
旭輝控股 （00884） 公布，7月合約銷售金額約161億元，按年跌22.89%，合約銷售面積約113.66萬平方米，按年增12.97%；合約銷售均價每平方米約15,100元，按年倒退32.28%。首7個月，集團累計合約銷售金額約792.4億元，按年跌49.54%，累計合約銷售面積約528.12萬平方米，按年倒退41.19%；合約銷售均價每平方米約15,800元，按年倒退11.24%。
萬科企業 （02202） 公布，7月合同銷售金額約336.9億元，按年倒退34.63%；合同銷售面積約216.5萬平方米，按年倒退29.5%。首7個月集團累計合同銷售金額約2489.8億元，按年倒退38.67%；累計合同銷售面積約1507.2萬平方米，按年倒退39.46%。
越秀地產 （00123） 公布，7月合約銷售金額約59.5億元，按年增16%，合約銷售面積約21.53萬平方米，按年增10%。首7個月，集團累計合約銷售金額約548.65億元，按年增4%，累計合約銷售面積約199.29萬平方米，按年增0.2%。
金地商置 （00535） 公布，7月合約銷售金額約33.87億元，按年跌53.51%，合約銷售面積約17.5萬平方米，按年倒退47.08%；合約銷售均價每平方米約19,400元，按年倒退11.82%。首7個月，集團累計合約銷售金額約302.93億元，按年跌38.24%，累計合約銷售面積約140.2萬平方米，按年倒退37.18%。
中梁控股 （2772） 公布，7月合約銷售金額約47億元，按年跌60.8%，合約銷售面積約49.5萬平方米，按年倒退48%；合約銷售均價每平方米約9,500元，按年倒退24.6%。首7個月，集團累計合約銷售金額約434億元，按年跌59.4%，累計合約銷售面積約424.3萬平方米，按年倒退50.05%；合約銷售均價每平方米約10,200元，按年倒退19.05%。
力高集團 （01622） 公布，首7個月實現累計合同銷售金額約為147.81億元，按年跌44.06%；累計合同銷售面積為172.47萬平方米，按年跌43.05%。按首6個月合約銷售為122.65億元計，意味7月單月銷售約為25.16億元，按年倒退13.66%；合同銷售面積29.75萬平方米，按年倒退15.19%。
景瑞控股 （01862） 公布，7月份合約銷售額4.25億元，按年倒退83.05%；銷售面積25022平方米，按年少83.97%；平均銷售價格為每平方米約16,985元，按年倒退5.78%。首7個月合約銷售額49.34億元，按年倒退76.77%；建築面積31.05萬平方米，按年倒退72.41%；平均銷售價格為每平方米約15,888元，按年倒退15.82%。
大唐集團 （02117） 公布，7月份合約銷售額12.3億元，按年倒退63.47%；銷售面積12.28萬平方米，按年少62.65%；平均銷售價格為每平方米約10,065元，按年倒退1.71%。首7個月合約銷售額132.9億元，按年倒退53.9%；建築面積134.33萬平方米，按年倒退52.29%；平均銷售價格為每平方米約9,895元，按年倒退3.36%。
大發地產 （06111） 首7個月實現累計合同銷售金額約為40.71億元，按年跌85.9%；累計合同銷售面積為25.3萬平方米；平均銷售價格為每平方米約16,111元。按首6個月合約銷售為37.1億元計，意味7月單月銷售約為3.61億元，按年倒退88%；合同銷售面積22826平方米，按年倒退88.13%；平均銷售價格為每平方米約15,937元，按年增增1.13%。
合景泰富 （01813） 公布，7月份預售額47.61億元，按年倒退41.4%；預售面積22.2萬平方米，按年少45.6%。這意味首7個月預售額309.89億元，按年倒退51.81%；建築面積157.1萬平方米，按年倒退52.01%。
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記者：宋佩恩