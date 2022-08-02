  • 34°C
香港時間 : 2022802日 (二) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房銷售】景瑞上月銷售插83%　一文看清7月內房銷售數字（不斷更新）

股市 17:02 2022/08/02

分享：

分享：

一文看清7月內房銷售數字

爛尾樓斷供潮之下，內房7月銷售再在低位徘徊。據克而瑞地產研究中心數據顯示，7月首100房企操盤銷售金額為5231.4億元人民幣，略高於上半年月均水平，但按月仍跌28.6%，按年則跌39.7%。首7個月累計銷售按年跌約49%，操盤金額約3.58萬億元人民幣。本網綜合各大內房6月銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

重溫6月內房銷售，看【下一頁】

內房企業 7月銷售額 首7月銷售額
億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅
合景泰富  （01813） 47.6 -41.4% 309.9 -51.8%
大唐集團 （02117） 12.3 -63.5% 132.9 -53.9%
景瑞控股 （01862） 4.3 -83.0% 49.3 -76.8%
大發地產 （06111） 3.6 -88.0% 40.7 -85.9%

景瑞控股 （01862） 公布，7月份合約銷售額4.25億元，按年倒退83.05%；銷售面積25022平方米，按年少83.97%；平均銷售價格為每平方米約16,985元，按年倒退5.78%。首7個月合約銷售額49.34億元，按年倒退76.77%；建築面積31.05萬平方米，按年倒退72.41%；平均銷售價格為每平方米約15,888元，按年倒退15.82%。

大唐集團 （02117） 公布，7月份合約銷售額12.3億元，按年倒退63.47%；銷售面積12.28萬平方米，按年少62.65%；平均銷售價格為每平方米約10,065元，按年倒退1.71%。首7個月合約銷售額132.9億元，按年倒退53.9%；建築面積134.33萬平方米，按年倒退52.29%；平均銷售價格為每平方米約9,895元，按年倒退3.36%。

大發地產 （06111） 首7個月實現累計合同銷售金額約為40.71億元，按年跌85.9%；累計合同銷售面積為25.3萬平方米；平均銷售價格為每平方米約16,111元。按首6個月合約銷售為37.1億元計，意味7月單月銷售約為3.61億元，按年倒退88%；合同銷售面積22826平方米，按年倒退88.13%；平均銷售價格為每平方米約15,937元，按年增增1.13%。

合景泰富 （01813） 公布，7月份預售額47.61億元，按年倒退41.4%；預售面積22.2萬平方米，按年少45.6%。這意味首7個月預售額309.89億元，按年倒退51.81%；建築面積157.1萬平方米，按年倒退52.01%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車及浙江世寶

相關文章：

【內房危機】龍光集團據報計劃推出債務管理方案　優先考慮離岸債

【分析︱內房危機】爛尾樓風波令內銀左右為難　標普：最差恐危及2.4萬億元人幣按揭貸款

記者：宋佩恩

 

港股 國企內房股 中國 民企內房股

上一篇文章

【香港經濟】本港6月零售銷售按年跌1.2%　上半年跌2.6%

下一篇文章

異動股│新經濟股遜色　京東（09618）失守100天綫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【港股市況】騰訊成好淡主戰場　U盤「嘜高」僅跌4.6元　觀望台海局勢　恒生指數跌476點（不斷更新）
【港股市況】騰訊成好淡主戰場　U盤「嘜高」僅跌4.6元　觀望台海局勢　恒生指數跌476點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】佩洛西將到台灣　白宮冀危機不會升級　夜期跌228點失2萬關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】佩洛西將到台灣　白宮冀危機不會升級　夜期跌228點失2萬關（不斷更新）
【台海局勢】台積電劉德音：無人可用武力奪取台積電　若中國入侵台灣、世界秩序將會崩壞
【台海局勢】台積電劉德音：無人可用武力奪取台積電　若中國入侵台灣、世界秩序將會崩壞
【台海局勢】佩洛西盛傳周二晚抵台灣、中國海事局：渤海濰坊港今實彈射擊　投資界：勢深化股市壓力惟影響短暫
【台海局勢】佩洛西盛傳周二晚抵台灣、中國海事局：渤海濰坊港今實彈射擊　投資界：勢深化股市壓力惟影響短暫
【HSBC滙豐業績】胡孟青：滙豐點解唔立刻派季息？「只是開期票」　明年派、股價就明年才見60元
【HSBC滙豐業績】胡孟青：滙豐點解唔立刻派季息？「只是開期票」　明年派、股價就明年才見60元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款