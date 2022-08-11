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【內房銷售】新力上月銷售跌97%　一文看清7月內房銷售數字（不斷更新）

股市 18:56 2022/08/11

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一文看清7月內房銷售數字

爛尾樓斷供潮之下，內房7月銷售再在低位徘徊。據克而瑞地產研究中心數據顯示，7月首100房企操盤銷售金額為5231.4億元人民幣，略高於上半年月均水平，但按月仍跌28.6%，按年則跌39.7%。首7個月累計銷售按年跌約49%，操盤金額約3.58萬億元人民幣。

《財富》世界500強亦於本月公布，只有5間內房上榜，按年少3間，分別為綠地香港 （00337） 母企綠地控股（125名）、萬科企業 （02202） （138名）、保利置業 （00119） 母企中國保利（178名）及龍湖集團 （00960） （412名）。本網綜合各大內房6月銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

重溫6月內房銷售，看【下一頁】

內房企業 7月銷售額 首7月銷售額
億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅
萬科企業 （02202） 336.9 -34.6% 2489.8 -38.7%
碧桂園 （02007） 301.1 -44.5% 2152.3 -39.8%
綠城中國  （03900） 230.0 +57.5% 1401.0 -28.0%
中海外 （00688） 174.7 -23.0% 1559.7 -32.2%
旭輝控股 （00884） 161.0 -22.9% 792.4 -49.5%
龍湖 （00960） 118.5 -37.7% 683.6 -57.7%
融創 （01918） 110.3 -77.6% 1,238.5 -66.5%
新城發展 （01030） 108.9 -35.5% 760.5 -43.5%
中國金茂 （00817） 105.0 -40.0% 803.9 -45.6%
遠洋集團 （03377） 89.9 -13.4% 520 -17.1%
融信中國 （03301） 75.7 -52.3% 463.1 -53.1%
越秀地產 （00123） 59.5 +16.0% 548.7 +4.0%
中駿 （01966） 50.5  -37.0% 376.3 -44.0%
雅居樂 （03383） 50.1 -38.9% 444.5 -46.8%
合景泰富  （01813） 47.6 -41.4% 309.9 -51.8%
中梁控股 （2772） 47.0 -60.8% 434.0 -59.4%
金地商置 （00535） 33.9 -53.5% 302.9 -38.2%
寶龍地產 （01238） 32.1 -66.0% 264.5 -57.7%
弘陽地產 （01996） 28.3 -58.7% 224.4 -59.9%
德信地產 （02019） 28.1 -35.8% 221.9 -53.2%
保利置業 （00119） 26.0 0.0% 190.0 -44.0%
中海外宏洋 （00081） 25.9 -39.5% 234.1 -50.8%
力高集團 （01622） 25.2 -13.7% 147.8 -44.1%
祥生控股 （02599） 22.4 -59.7% 176.4 -68.1%
正榮地產 （06158） 20.6 -82.9% 233.7 -75.2%
合生創展 （00754） 19.4 -38.7% 188.0 -22.9%
大唐集團 （02117） 12.3 -63.5% 132.9 -53.9%
銀城國際 （01902） 11 +5.9% 76.6 -56.4%
中國奧園 （03883） 10.9 -88.7% 160.1 -79.6%
佳源國際 （02768） 10.5 -58.2% 88.268 -59.2%
綠地香港 （00337） 8.6 -60.3% 90.5 -56.9%
上坤地產 （06900） 6.7 -48.9% 63.2 -65.0%
景瑞控股 （01862） 4.3 -83.0% 49.3 -76.8%
港龍中國 （06968） 4.0 -83.0% 74.8 -63.0%
大發地產 （06111） 3.6 -88.0% 40.7 -85.9%
新力控股 （02103） 3.3 -96.7% 21.1 -96.9%
億達中國 （03639） 1.6 -35.7% 11.8 -60.1%
陽光100 （02608） 0.9 -55.6% 7.6 -66.9%

新力控股 （02103） 7月合約銷售金額3.33億元，按年倒退96.7%；銷售面積33,130平方米，按年倒退94.93%；平均合約售價約為每平方米10,005元，按年倒退35.2%。首7個月合約銷售金額21.1億元人民幣，按年跌96.94%，銷售面積20.67萬平方米，按年跌95.43%；平均合約售價約為每平方米10,209元，按年倒退32.97%。

陽光100 （02608） 7月合約銷售金額8700萬元，按年倒退55.61%；銷售面積6,446平方米，按年倒退58%。首7個月合約銷售金額7.63億元人民幣，按年跌66.9%，銷售面積65,761平方米，按年跌68.78%。

中國奧園 （03883） 7月合同銷售金額約10.9億元，按年跌88.67%；首7個月累計合同銷售金額約160.1億元，按年跌79.26%。

億達中國 （03639） 7月合約銷售金額1.58億元，按年倒退35.67%；銷售面積13,087平方米，按年倒退59.6%；平均合約售價約為每平方米12,100元，按年增15.06%。首7個月合約銷售金額11.77億元人民幣，按年跌60.05%，銷售面積98,388萬平方米，按年跌55.36%；平均合約售價約為每平方米11,962元，按年倒退10.5%。

港龍中國地產 （06968） 7月合約銷售金額約4億元，按年跌83.03%；首7個月累計合約銷售金額約74.8億元，按年跌62.99%。

上坤地產 （06900） 7月合約銷售金額6.7億元，按年倒退48.85%；銷售面積48,689平方米，按年倒退41.88%；平均合約售價約為每平方米13,247元，按年倒退4.47%。首7個月合約銷售金額63.2億元人民幣，按年跌64.95%，銷售面積140.66萬平方米，按年跌63.15%；平均合約售價約為每平方米12,817元，按年倒退4.84%。。

綠地香港 （00337） 7月合約銷售金額118.5億元，按年倒退60.28%；銷售面積89,385平方米，按年倒退51.17%。首7個月合約銷售金額90.45億元人民幣，按年跌57.7%，銷售面積91.09萬平方米，按年跌42.77%。

龍湖 （00960） 7月股東權益的合同銷售金額118.5億元，歸屬公司股東權益的合同銷售面積78萬平方米。首7個月累計實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額人民幣683.6億元，按年跌57.7%，歸屬公司股東權益的合同銷售面積418.9萬平方米。

正榮地產 （06158） 7月合約銷售額為20.55億元，按年倒退82.93%；合約建築面積約為12.93萬平方米，按年倒退82.28%；平均合約售價約為每平方米15,900元，按年倒退36.36%。首7月合約銷售總額約為233.72億元，按年跌75.23%；合約建築面積約為143.36萬平方米，按年倒退74.88%；平均合約售價約為每平方米16,300元，按年倒退12.12%。

弘陽地產 （01996） 7月合約銷售額為28.32億元，按年倒退58.74%；合約建築面積約為22.35萬平方米，按年倒退49.26%；平均合約售價約為每平方米12,674元，按年倒退18.67%。首7月合約銷售總額約為224.43億元，按年跌59.93%；合約建築面積約為163.23萬平方米，按年倒退51.2%；平均合約售價約為每平方米13,748元，按年倒退17.89%。

新城發展 （01030） 7月總合同銷售額約為108.9億元，按年倒退35.52%；合同建築面積約為107.87萬平方米，按年倒退30.58%。首7個月合同銷售總額約為760.5億元，按年跌43.48%；合約建築面積約為765.07萬平方米，按年倒退38.42%

寶龍地產 （01238） 7月總合約銷售額約為32.09億元，按年倒退66.03%；合約建築面積約為22.34萬平方米，按年倒退60.81%。首7個月合約銷售總額約為264.51億元，按年跌57.67%；合約建築面積約為175.54萬平方米，按年倒退55.62%

中國金茂 （00817） 7月總合約銷售額約為104.97億元，按年倒退40.02%；合約建築面積約為58.75萬平方米，按年倒退50.55%。首7合約銷售總額約為803.93億元，按年跌45.55%；合約建築面積約為427.13萬平方米，按年倒退50.97%。

保利置業 （00119） 7月總合約銷售額約為26億元，按年不變，合約建築面積約為14.7萬平方米，按年倒退0.16%；平均合約售價約為每平方米17,467元。首7月合約銷售總額約為190億元，按年跌43.95%；合約建築面積約為100.8萬平方米，按年倒退48.75%；平均合約售價約為每平方米18,858元。

遠洋集團 （03377） 七月的協議銷售額為約89.9億元人民幣，按年跌13.4%；協議銷售樓面面積為約554,600平方米；協議銷售均價為每平 方米約16,200元人民幣。公司首七個月累計協議銷售額約人民幣520.0億元，按年跌17.1%；累計協議銷售樓面面積為約310.96萬平方米；累計協議銷售均價為每平方米約16,700元人民幣。

融創 （01918） 7月合同銷售金額約110.3億元，按年跌77.6%，合同銷售面積約88.4萬 平方米，合同銷售均價每平方米約12,480元。首7個月累計實現合同銷售金額約1,238.5億元，按年跌66.5%，累計合同銷售面積約940.5萬平方米，合同銷售均價每平方米約13,170元。

銀城國際 （01902） 7月的總合約銷售額約為10.96億元，按年升5.9%，合約建築面積約為5.7萬平方米及平均合約售價約為每平方米19,377元。首7個月總合約銷售額約為76.6億元，按年跌56.4%，總合約建築面積約為36.5萬平方米及平均合約售價約為每平方米20,983元。

德信地產 （02019） 7月合約銷售金額約28.1億元，按年跌35.8%，合約銷售面積約17.1萬平方米。首7個月累計合約銷售金額約221.9億元，按年跌53.2%，累計合約銷售面積約120.8萬平方米。

祥生控股 （02599） 7月歸屬集團總合約銷售額約為22.42億元，按年跌59.7%，合約建築面積約為18.1萬平方米，平均合約售價約為每平方米12,331元。首7個月歸屬集團合約銷售總額約為176.42億元，按年跌68.1%，合約建築面積約為129.4萬平方米，平均合約售價約為每平方米13,629元。

雅居樂 （03383） 7月預售金額合計為50.1億元，按年跌38.9%，而對應建築面積為40.6萬平方米，平均價為每平方米12,314元。首7個月預售金額合計為444.5億元，按年跌46.8%，而對應建築面積為347.7萬平方米，平均價為每平方米12,786元。

中駿 （01966） 7月合同銷售金額約50.49億元，合同銷售面積36.6萬平方米，按年分別減少37%和37%，平均銷售價格為每平方米13,804元。首7個月累計合同銷售金額約376.3億元，累計合同銷售面積295.2萬平方米，按年分別減少44%和31%，平均銷售價格為每平方米12,749元。

綠城中國  （03900）  公布，7月自投項目取得銷售5,572套，按年增10.91%，銷售額230億元，按年增57.53%；銷售面積75萬平方米，按年增22.95%；每平方米平均銷售價格為30,661元，按年增28.29%。首7個月累計合同銷售金額約1,401億元，按年倒退27.97%；累計合同銷售面積約658萬平方米，按年倒退22.95%。

中海外宏洋 （00081） 公布，7月份合約銷售金額按年跌39.5%至約25.91億元人民幣，合約銷售面積按年跌42%至約23.35萬平方米；首7個月合約銷售金額約234.08億元人民幣，按年跌50.8%，合約銷售面積按年跌38%至約222.56萬平方米。

中海外 （00688） 公佈，7月份合約銷售金額按年跌23%至約174.68億元人民幣，合約銷售面積按年跌24.3%至約77.9.萬平方米；首7個月合約銷售金額約1559.7億元人民幣，按年跌32.2%，合約銷售面積按年跌38.9%至約70.43萬平方米。

融信中國 （03301） 公布，7月合約銷售金額約75.7億元，按年跌52.25%，合約銷售面積約22.31萬平方米，按年跌70.8%；合約銷售均價每平方米約33,937元，按年增63.54%。首7個月，集團累計合約銷售金額約463.1億元，按年跌53.14%，累計合約銷售面積約195.61萬平方米，按年倒退59.23%；合約銷售均價每平方米約23,674元，按年增14.96%。

佳源國際 （02768） 公布，7月份合同銷售金額按年跌58.2%至約10.47億元人民幣，合同銷售面積按年跌46.4%至約9.75萬平方米；首7個月合同銷售金額約88.27億元人民幣，按年跌59.2%，合同銷售面積按年跌56%至約73.6萬平方米。

合生創展 （00754） 公布，首7個月實現累計合同銷售金額約為188億元，按年跌22.93%；累計合同銷售面積為73.76萬平方米，按年增13.28%；每平方米售價23,339元，按年倒退34.14%。按首6個月合約銷售為168.6億元計，意味7月單月銷售約為19.4億元，按年倒退38.7%；合同銷售面積42285平方米，按年倒退44.9%；每平方米售價29,945元，按年倒退20.4%。

碧桂園 （02007） 公布，7月合同銷售金額約301.1億元，按年倒退44.53%；合同銷售面積約344萬平方米，按年倒退47.07%。首7個月集團累計合同銷售金額約2152.3億元，按年倒退39.77%；累計合同銷售面積約2693萬平方米，按年倒退34.33%。

旭輝控股 （00884） 公布，7月合約銷售金額約161億元，按年跌22.89%，合約銷售面積約113.66萬平方米，按年增12.97%；合約銷售均價每平方米約15,100元，按年倒退32.28%。首7個月，集團累計合約銷售金額約792.4億元，按年跌49.54%，累計合約銷售面積約528.12萬平方米，按年倒退41.19%；合約銷售均價每平方米約15,800元，按年倒退11.24%。

萬科企業 （02202） 公布，7月合同銷售金額約336.9億元，按年倒退34.63%；合同銷售面積約216.5萬平方米，按年倒退29.5%。首7個月集團累計合同銷售金額約2489.8億元，按年倒退38.67%；累計合同銷售面積約1507.2萬平方米，按年倒退39.46%。

越秀地產 （00123） 公布，7月合約銷售金額約59.5億元，按年增16%，合約銷售面積約21.53萬平方米，按年增10%。首7個月，集團累計合約銷售金額約548.65億元，按年增4%，累計合約銷售面積約199.29萬平方米，按年增0.2%。

金地商置 （00535） 公布，7月合約銷售金額約33.87億元，按年跌53.51%，合約銷售面積約17.5萬平方米，按年倒退47.08%；合約銷售均價每平方米約19,400元，按年倒退11.82%。首7個月，集團累計合約銷售金額約302.93億元，按年跌38.24%，累計合約銷售面積約140.2萬平方米，按年倒退37.18%。

中梁控股 （2772） 公布，7月合約銷售金額約47億元，按年跌60.8%，合約銷售面積約49.5萬平方米，按年倒退48%；合約銷售均價每平方米約9,500元，按年倒退24.6%。首7個月，集團累計合約銷售金額約434億元，按年跌59.4%，累計合約銷售面積約424.3萬平方米，按年倒退50.05%；合約銷售均價每平方米約10,200元，按年倒退19.05%。

力高集團 （01622） 公布，首7個月實現累計合同銷售金額約為147.81億元，按年跌44.06%；累計合同銷售面積為172.47萬平方米，按年跌43.05%。按首6個月合約銷售為122.65億元計，意味7月單月銷售約為25.16億元，按年倒退13.66%；合同銷售面積29.75萬平方米，按年倒退15.19%。

景瑞控股 （01862） 公布，7月份合約銷售額4.25億元，按年倒退83.05%；銷售面積25022平方米，按年少83.97%；平均銷售價格為每平方米約16,985元，按年倒退5.78%。首7個月合約銷售額49.34億元，按年倒退76.77%；建築面積31.05萬平方米，按年倒退72.41%；平均銷售價格為每平方米約15,888元，按年倒退15.82%。

大唐集團 （02117） 公布，7月份合約銷售額12.3億元，按年倒退63.47%；銷售面積12.28萬平方米，按年少62.65%；平均銷售價格為每平方米約10,065元，按年倒退1.71%。首7個月合約銷售額132.9億元，按年倒退53.9%；建築面積134.33萬平方米，按年倒退52.29%；平均銷售價格為每平方米約9,895元，按年倒退3.36%。

大發地產 （06111） 首7個月實現累計合同銷售金額約為40.71億元，按年跌85.9%；累計合同銷售面積為25.3萬平方米；平均銷售價格為每平方米約16,111元。按首6個月合約銷售為37.1億元計，意味7月單月銷售約為3.61億元，按年倒退88%；合同銷售面積22826平方米，按年倒退88.13%；平均銷售價格為每平方米約15,937元，按年增增1.13%。

合景泰富 （01813） 公布，7月份預售額47.61億元，按年倒退41.4%；預售面積22.2萬平方米，按年少45.6%。這意味首7個月預售額309.89億元，按年倒退51.81%；建築面積157.1萬平方米，按年倒退52.01%。

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記者：宋佩恩

 

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