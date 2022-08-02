【內房銷售】大發地產首7個月銷售插86%　一文看清7月內房銷售數字（不斷更新）

▲ 一文看清7月內房銷售數字

爛尾樓斷供潮之下，內房7月銷售再在低位徘徊。據克而瑞地產研究中心數據顯示，7月首100房企操盤銷售金額為5231.4億元人民幣，略高於上半年月均水平，但按月仍跌28.6%，按年則跌39.7%。首7個月累計銷售按年跌約49%，操盤金額約3.58萬億元人民幣。本網綜合各大內房6月銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

內房企業 7月銷售額 首7月銷售額 億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅 合景泰富 （01813） 47.6 -41.4% 309.9 -51.8% 大發地產 （06111） 3.6 - 40.7 -85.9%

大發地產 （06111） 首7個月實現累計合同銷售金額約 為40.71億元，按年跌85.9%；累計合同銷售面積為25.3萬平方米；平均銷售價格為每平方米約16,111元。按首6個月合約銷售為37.1億元計，意味7月單月銷售約為3.61億元。

合景泰富 （01813） 公布，7月份預售額47.61億元，按年倒退41.4%；預售面積22.2萬平方米，按年少45.6%。這意味首7個月預售額309.89億元，按年倒退51.81%；建築面積157.1萬平方米，按年倒退52.01%。

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記者：宋佩恩