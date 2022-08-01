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【內房銷售】合景泰富上月銷售跌逾4成　一文看清7月內房銷售數字（不斷更新）

股市 19:37 2022/08/01

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一文看清7月內房銷售數字

爛尾樓斷供潮之下，內房7月銷售再在低位徘徊。據克而瑞地產研究中心數據顯示，7月首100房企操盤銷售金額為5231.4億元人民幣，略高於上半年月均水平，但按月仍跌28.6%，按年則跌39.7%。首7個月累計銷售按年跌約49%，操盤金額約3.58萬億元人民幣。本網綜合各大內房6月銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

重溫6月內房銷售，看【下一頁】

內房企業 7月銷售額 首7月銷售額
億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅
合景泰富  （01813） 47.6 -41.4% 309.9 -51.8%

合景泰富 （01813） 公布，7月份預售額47.61億元，按年倒退41.4%；預售面積22.2萬平方米，按年少45.6%。這意味首7個月預售額309.89億元，按年倒退51.81%；建築面積157.1萬平方米，按年倒退52.01%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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記者：宋佩恩

 

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