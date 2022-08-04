【內房銷售】佳源國際上月銷售少58%　一文看清7月內房銷售數字（不斷更新）

▲ 一文看清7月內房銷售數字

爛尾樓斷供潮之下，內房7月銷售再在低位徘徊。據克而瑞地產研究中心數據顯示，7月首100房企操盤銷售金額為5231.4億元人民幣，略高於上半年月均水平，但按月仍跌28.6%，按年則跌39.7%。首7個月累計銷售按年跌約49%，操盤金額約3.58萬億元人民幣。

《財富》世界500強亦於本月公布，只有5間內房上榜，按年少3間，分別為綠地香港 （00337） 母企綠地控股（125名）、萬科企業 （02202） （138名）、保利置業 （00119） 母企中國保利（178名）及龍湖集團 （00960） （412名）。本網綜合各大內房6月銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

內房企業 7月銷售額 首7月銷售額 億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅 萬科企業 （02202） 336.9 -34.6% 2489.8 -38.7% 碧桂園 （02007） 301.1 -44.5% 2152.3 -39.8% 旭輝控股 （00884） 161.0 -22.9% 792.4 -49.5% 越秀地產 （00123） 59.5 +16.0% 548.7 +4.0% 合景泰富 （01813） 47.6 -41.4% 309.9 -51.8% 中梁控股 （2772） 47.0 -60.8% 434.0 -59.4% 金地商置 （00535） 33.9 -53.5% 302.9 -38.2% 力高集團 （01622） 25.2 -13.7% 147.8 -44.1% 合生創展 （00754） 19.4 -38.7 188.0 -22.9% 大唐集團 （02117） 12.3 -63.5% 132.9 -53.9% 佳源國際 （02768） 10.466 -58.2% 88.268 -59.2% 景瑞控股 （01862） 4.3 -83.0% 49.3 -76.8% 大發地產 （06111） 3.6 -88.0% 40.7 -85.9%

佳源國際 （02768） 公布，合同銷售金額按年跌58.2%至約10.466億元人民幣，合同銷售面積按年跌46.4%至約9.75萬平方米；首7個月合同銷售金額約88.268億元人民幣，按年跌59.2%，合同銷售面積按年跌56%至約73.6萬平方米。

合生創展 （00754） 公布，首7個月實現累計合同銷售金額約為188億元，按年跌22.93%；累計合同銷售面積為73.76萬平方米，按年增13.28%；每平方米售價23,339元，按年倒退34.14%。按首6個月合約銷售為168.6億元計，意味7月單月銷售約為19.4億元，按年倒退38.7%；合同銷售面積42285平方米，按年倒退44.9%；每平方米售價29,945元，按年倒退20.4%。

碧桂園 （02007） 公布，7月合同銷售金額約301.1億元，按年倒退44.53%；合同銷售面積約344萬平方米，按年倒退47.07%。首7個月集團累計合同銷售金額約2152.3億元，按年倒退39.77%；累計合同銷售面積約2693萬平方米，按年倒退34.33%。

旭輝控股 （00884） 公布，7月合約銷售金額約161億元，按年跌22.89%，合約銷售面積約113.66萬平方米，按年增12.97%；合約銷售均價每平方米約15,100元，按年倒退32.28%。首7個月，集團累計合約銷售金額約792.4億元，按年跌49.54%，累計合約銷售面積約528.12萬平方米，按年倒退41.19%；合約銷售均價每平方米約15,800元，按年倒退11.24%。

萬科企業 （02202） 公布，7月合同銷售金額約336.9億元，按年倒退34.63%；合同銷售面積約216.5萬平方米，按年倒退29.5%。首7個月集團累計合同銷售金額約2489.8億元，按年倒退38.67%；累計合同銷售面積約1507.2萬平方米，按年倒退39.46%。

越秀地產 （00123） 公布，7月合約銷售金額約59.5億元，按年增16%，合約銷售面積約21.53萬平方米，按年增10%。首7個月，集團累計合約銷售金額約548.65億元，按年增4%，累計合約銷售面積約199.29萬平方米，按年增0.2%。

金地商置 （00535） 公布，7月合約銷售金額約33.87億元，按年跌53.51%，合約銷售面積約17.5萬平方米，按年倒退47.08%；合約銷售均價每平方米約19,400元，按年倒退11.82%。首7個月，集團累計合約銷售金額約302.93億元，按年跌38.24%，累計合約銷售面積約140.2萬平方米，按年倒退37.18%。

中梁控股 （2772） 公布，7月合約銷售金額約47億元，按年跌60.8%，合約銷售面積約49.5萬平方米，按年倒退48%；合約銷售均價每平方米約9,500元，按年倒退24.6%。首7個月，集團累計合約銷售金額約434億元，按年跌59.4%，累計合約銷售面積約424.3萬平方米，按年倒退50.05%；合約銷售均價每平方米約10,200元，按年倒退19.05%。

力高集團 （01622） 公布，首7個月實現累計合同銷售金額約為147.81億元，按年跌44.06%；累計合同銷售面積為172.47萬平方米，按年跌43.05%。按首6個月合約銷售為122.65億元計，意味7月單月銷售約為25.16億元，按年倒退13.66%；合同銷售面積29.75萬平方米，按年倒退15.19%。

景瑞控股 （01862） 公布，7月份合約銷售額4.25億元，按年倒退83.05%；銷售面積25022平方米，按年少83.97%；平均銷售價格為每平方米約16,985元，按年倒退5.78%。首7個月合約銷售額49.34億元，按年倒退76.77%；建築面積31.05萬平方米，按年倒退72.41%；平均銷售價格為每平方米約15,888元，按年倒退15.82%。

大唐集團 （02117） 公布，7月份合約銷售額12.3億元，按年倒退63.47%；銷售面積12.28萬平方米，按年少62.65%；平均銷售價格為每平方米約10,065元，按年倒退1.71%。首7個月合約銷售額132.9億元，按年倒退53.9%；建築面積134.33萬平方米，按年倒退52.29%；平均銷售價格為每平方米約9,895元，按年倒退3.36%。

大發地產 （06111） 首7個月實現累計合同銷售金額約為40.71億元，按年跌85.9%；累計合同銷售面積為25.3萬平方米；平均銷售價格為每平方米約16,111元。按首6個月合約銷售為37.1億元計，意味7月單月銷售約為3.61億元，按年倒退88%；合同銷售面積22826平方米，按年倒退88.13%；平均銷售價格為每平方米約15,937元，按年增增1.13%。

合景泰富 （01813） 公布，7月份預售額47.61億元，按年倒退41.4%；預售面積22.2萬平方米，按年少45.6%。這意味首7個月預售額309.89億元，按年倒退51.81%；建築面積157.1萬平方米，按年倒退52.01%。

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記者：宋佩恩