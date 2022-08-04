【內房銷售】佳源國際上月銷售少58%　一文看清7月內房銷售數字（不斷更新）

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爛尾樓斷供潮之下，內房7月銷售再在低位徘徊。據克而瑞地產研究中心數據顯示，7月首100房企操盤銷售金額為5231.4億元人民幣，略高於上半年月均水平，但按月仍跌28.6%，按年則跌39.7%。首7個月累計銷售按年跌約49%，操盤金額約3.58萬億元人民幣。
《財富》世界500強亦於本月公布，只有5間內房上榜，按年少3間，分別為綠地香港 （00337） 母企綠地控股（125名）、萬科企業 （02202） （138名）、保利置業 （00119） 母企中國保利（178名）及龍湖集團 （00960） （412名）。本網綜合各大內房6月銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。
|內房企業
|7月銷售額
|首7月銷售額
|億元人民幣
|按年變幅
|億元人民幣
|按年變幅
|萬科企業 （02202）
|336.9
|-34.6%
|2489.8
|-38.7%
|碧桂園 （02007）
|301.1
|-44.5%
|2152.3
|-39.8%
|旭輝控股 （00884）
|161.0
|-22.9%
|792.4
|-49.5%
|越秀地產 （00123）
|59.5
|+16.0%
|548.7
|+4.0%
|合景泰富 （01813）
|47.6
|-41.4%
|309.9
|-51.8%
|中梁控股 （2772）
|47.0
|-60.8%
|434.0
|-59.4%
|金地商置 （00535）
|33.9
|-53.5%
|302.9
|-38.2%
|力高集團 （01622）
|25.2
|-13.7%
|147.8
|-44.1%
|合生創展 （00754）
|19.4
|-38.7
|188.0
|-22.9%
|大唐集團 （02117）
|12.3
|-63.5%
|132.9
|-53.9%
|佳源國際 （02768）
|10.466
|-58.2%
|88.268
|-59.2%
|景瑞控股 （01862）
|4.3
|-83.0%
|49.3
|-76.8%
|大發地產 （06111）
|3.6
|-88.0%
|40.7
|-85.9%
佳源國際 （02768） 公布，合同銷售金額按年跌58.2%至約10.466億元人民幣，合同銷售面積按年跌46.4%至約9.75萬平方米；首7個月合同銷售金額約88.268億元人民幣，按年跌59.2%，合同銷售面積按年跌56%至約73.6萬平方米。
合生創展 （00754） 公布，首7個月實現累計合同銷售金額約為188億元，按年跌22.93%；累計合同銷售面積為73.76萬平方米，按年增13.28%；每平方米售價23,339元，按年倒退34.14%。按首6個月合約銷售為168.6億元計，意味7月單月銷售約為19.4億元，按年倒退38.7%；合同銷售面積42285平方米，按年倒退44.9%；每平方米售價29,945元，按年倒退20.4%。
碧桂園 （02007） 公布，7月合同銷售金額約301.1億元，按年倒退44.53%；合同銷售面積約344萬平方米，按年倒退47.07%。首7個月集團累計合同銷售金額約2152.3億元，按年倒退39.77%；累計合同銷售面積約2693萬平方米，按年倒退34.33%。
旭輝控股 （00884） 公布，7月合約銷售金額約161億元，按年跌22.89%，合約銷售面積約113.66萬平方米，按年增12.97%；合約銷售均價每平方米約15,100元，按年倒退32.28%。首7個月，集團累計合約銷售金額約792.4億元，按年跌49.54%，累計合約銷售面積約528.12萬平方米，按年倒退41.19%；合約銷售均價每平方米約15,800元，按年倒退11.24%。
萬科企業 （02202） 公布，7月合同銷售金額約336.9億元，按年倒退34.63%；合同銷售面積約216.5萬平方米，按年倒退29.5%。首7個月集團累計合同銷售金額約2489.8億元，按年倒退38.67%；累計合同銷售面積約1507.2萬平方米，按年倒退39.46%。
越秀地產 （00123） 公布，7月合約銷售金額約59.5億元，按年增16%，合約銷售面積約21.53萬平方米，按年增10%。首7個月，集團累計合約銷售金額約548.65億元，按年增4%，累計合約銷售面積約199.29萬平方米，按年增0.2%。
金地商置 （00535） 公布，7月合約銷售金額約33.87億元，按年跌53.51%，合約銷售面積約17.5萬平方米，按年倒退47.08%；合約銷售均價每平方米約19,400元，按年倒退11.82%。首7個月，集團累計合約銷售金額約302.93億元，按年跌38.24%，累計合約銷售面積約140.2萬平方米，按年倒退37.18%。
中梁控股 （2772） 公布，7月合約銷售金額約47億元，按年跌60.8%，合約銷售面積約49.5萬平方米，按年倒退48%；合約銷售均價每平方米約9,500元，按年倒退24.6%。首7個月，集團累計合約銷售金額約434億元，按年跌59.4%，累計合約銷售面積約424.3萬平方米，按年倒退50.05%；合約銷售均價每平方米約10,200元，按年倒退19.05%。
力高集團 （01622） 公布，首7個月實現累計合同銷售金額約為147.81億元，按年跌44.06%；累計合同銷售面積為172.47萬平方米，按年跌43.05%。按首6個月合約銷售為122.65億元計，意味7月單月銷售約為25.16億元，按年倒退13.66%；合同銷售面積29.75萬平方米，按年倒退15.19%。
景瑞控股 （01862） 公布，7月份合約銷售額4.25億元，按年倒退83.05%；銷售面積25022平方米，按年少83.97%；平均銷售價格為每平方米約16,985元，按年倒退5.78%。首7個月合約銷售額49.34億元，按年倒退76.77%；建築面積31.05萬平方米，按年倒退72.41%；平均銷售價格為每平方米約15,888元，按年倒退15.82%。
大唐集團 （02117） 公布，7月份合約銷售額12.3億元，按年倒退63.47%；銷售面積12.28萬平方米，按年少62.65%；平均銷售價格為每平方米約10,065元，按年倒退1.71%。首7個月合約銷售額132.9億元，按年倒退53.9%；建築面積134.33萬平方米，按年倒退52.29%；平均銷售價格為每平方米約9,895元，按年倒退3.36%。
大發地產 （06111） 首7個月實現累計合同銷售金額約為40.71億元，按年跌85.9%；累計合同銷售面積為25.3萬平方米；平均銷售價格為每平方米約16,111元。按首6個月合約銷售為37.1億元計，意味7月單月銷售約為3.61億元，按年倒退88%；合同銷售面積22826平方米，按年倒退88.13%；平均銷售價格為每平方米約15,937元，按年增增1.13%。
合景泰富 （01813） 公布，7月份預售額47.61億元，按年倒退41.4%；預售面積22.2萬平方米，按年少45.6%。這意味首7個月預售額309.89億元，按年倒退51.81%；建築面積157.1萬平方米，按年倒退52.01%。
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記者：宋佩恩