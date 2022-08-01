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【國際油價】OPEC新任秘書長：俄羅斯對OPEC+協議至關重要　油價上漲不僅與俄烏戰爭有關

股市 19:08 2022/08/01

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【國際油價】OPEC新任秘書長：俄羅斯對OPEC+協議至關重要　油價上漲不僅與俄烏戰爭有關

石油輸出國組織OPEC新任秘書長Haitham al-Ghais接受科威特媒體專訪時強調，俄羅斯加入OPEC+（石油輸出國組織及盟友）對協議的成功至關重要。曾為前科威特OPEC理事的Haitham al-Ghais指出，OPEC不會與俄羅斯競爭，並稱俄羅斯為「世界能源版圖上一個重要、主要及極具影響力的參與者」。

今日上任OPEC秘書長的Haitham al-Ghais曾為科威特前OPEC理事，他將於8月3日首次主持OPEC+會議。此前美國多次呼籲OPEC 增加供應，但OPEC仍考慮在 9 月份保持石油產量不變。

Al-Ghais表示，OPEC不控制油價，但會在供需方面調整市場，他形容目前石油市場狀態「非常不穩定和動盪」。

對於近期油價上漲，Al-Ghais表示：「我仍然強調，近期油價上漲不僅與俄羅斯和烏克蘭之間的事態發展有關。」他續稱：「所有數據都證實，在俄烏局勢爆發之前，市場普遍認為部分國家已缺乏產能，價格開始逐漸累積上漲。」

問及年底影響油價的因素時，Al-Ghais表示，最重要的因素將是在鑽井、勘探和生產領域的持續缺乏投資，「這將推高價格，但我們無法確定油價將達到的水平。」

相關文章：

【俄烏衝突】美財政部副部長Wally Adeyemo：俄石油價格上限料12月落實　助降全球能源價格

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責任編輯：李哲毅

美股 地緣政治 美國 俄羅斯 戰爭 石油 科威特 烏克蘭 石油輸出國組織

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