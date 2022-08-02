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【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元　「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」

股市 08:00 2022/08/02

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【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元　「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」

滙豐 （00005） 預告明年恢復派發季度股息，雖然財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）指不應預期明年首三季派息金額達到2019年及之前的10美仙，但資深股評人曾淵滄接受本報訪問時仍認為，恢復派息幾好，「大家最鍾意滙豐每季派息，季季收息幾和味」，相信滙豐股價有力重上60元。

曾淵滄預期滙豐今年派息約30美仙

曾淵滄指，雖然滙豐恢復派季息後，全年派息難以回復至疫情前的51美仙，但有得派已幾好，預期滙豐今年下半年派息約20美仙，連同上半年的9美仙，意味全年派息約30美仙。

胡孟青：滙豐點解唔立刻派季息？「只是開期票」【下一頁】

「當大家睇到業績，計一計派息，就會覺得值60元。」曾淵滄指，現時滙豐股息率約4厘，滙豐股價重返60元的機會很大，恢復派季息是一個幾大的誘因。

相信中央會精準地解決內房問題

滙豐上半年就中國商業房地產相關貸款有3億美元的減值撥備，當中第二季度佔約1.5億美元，料今年下半年就此會有進一步的撥備。曾淵滄指，內房問題遲早會解決，而且一定需要解決，「好有信心中央一定會出手，唔會唔理，因為會好大鑊」。

他續稱，金融海嘯時中央出手很快，但現時只是個別板塊出現問題，相信中央會對內房進行一個較深入的研究，然後才精準救市，因此投資者一定要有耐性，預期內房問題於年底前會解決。

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編輯：陳韻妍

港股 減值撥備 派息 曾淵滄 滙豐控股（00005）

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