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【公關大娜移@iM網欄】拉雜成軍削專業質素 團隊主腦攸關成敗

名人薈萃 18:56 2022/08/01

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Mirror演唱會發生墮屏悲劇，祈求傷者早日康復！到底是哪個環節出了錯：甲方搵錢至上、工程費慳皮？工序外判，插入親友炒散，各環節一盤散沙？準備過程倉促粗疏，欠缺逐層把關？還是揸fit人事多，無暇掌控演唱會的細節？搞個活動千頭萬緒，細節決定勝局，從後台、舞台、台下，到場外，事前、現場及事後，牽涉多少套準備功夫及人手；核心的話事人非常重要，是主引擎，所有散亂的工序要靠他聚合、把關及審視，絕不能兒戲，少一點專注力、溝通力、實力和霸氣，都辦不到。

搞活動的首要，是篩選及聘任外判商，多數採用以往合作過的、具豐富相關經驗、口碑良好的公司，活動規模龐大，外判商可多達數十至數百家，可想而知，主事人及其核心團隊的統籌能力必須超班級數。

一場疫情，將各行各業的外判模式，推向高峰，由餐飲、酒店、旅遊、清潔、物流、影視圈，到活動統籌等行業，因為限聚令時寬時緊，人手安排亦要隨之迅速增減。政府基於成本的考量，率先於1997年發起外判風氣，如今時勢艱難，商界為了「慳皮」，此風已益發熾熱。愈來愈多只求湊足人數，拉雜成軍的粗糙操作，第一次見面埋班就是上崗幹活，何來深度培訓？何來工作上的默契？更遑論出產好的成果？

近期與活動搞手傾談，呻到樹葉都落，「無人手、人才凋零、專業質素江河日下」，活動司儀則投訴開幕儀式前一個鐘才收到講稿，「冇綵排、無排位表、程序亂加亂減、VIP名牌張冠李戴」⋯⋯是疫情耗盡我們的專業精神與耐性嗎？還是人才庫已被掏空，窮得只剩下平庸呢？

以無微不至的服務見聞於世的日本，曾因遊客過度湧入，燒盡了前線人員的熱誠和初心，結果淪為一台服務機器。如今，城中亦彌漫著倦怠的氣氛，受累於市道轉差、疫情下看不到前景，很多人要身兼多職謀收入，好聽一點是slashie，實情是朝不保夕的游兵散勇。搞手們指外判商聘多少散工不得而知，現場人頭湧湧，真正「識做嘢」的人卻寥若晨星，若一時走漏眼，便會鑄成大錯。五星級的酒店與餐廳據悉也因專才流失，新人培訓未到位，令食物及服務質素大不如前。

意外一宗也嫌多，壞事傳千里，已令東方荷里活的聲譽頃刻蒙塵。新政府把「說好故事」掛在嘴邊，形象工程列作重中之重。油灰水固然重要，內裏的質地更加重要，留住上好的人才、擼起衫袖幹好實事，做到「有諸內形諸外」，講故仔方能事半功倍。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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