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澳洲民眾帶麥當勞早餐回國 竟被罰近1.5萬元？

環球社會熱點 09:05 2022/08/02

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入境其他地區及國家時需要留意當地申報名單，否則隨時被罰巨款。一名澳洲民眾早前在回國入境時，被發現攜同入境的麥當勞食物含有禁止進口成分，遭當局罰款逾2,600澳元。官員表示，今次將是旅客最貴的一餐麥當勞。

澳洲悉尼油站推「Happy Hour」限時入油減價 【下一頁】

一名旅客從印尼峇里島機場的麥當勞內，購買兩個牛肉蛋漢堡及一個火腿牛角包當早餐，並放在背包內。當抵達北領地首府的達爾文機場後，在場的偵緝犬聞出旅客的早餐有未申報的違禁品。結果，民眾被罰款2,664澳元（約1.47萬港元）。

農業部長瓦特（Murray Watt）表示，今次可能該名民眾人生最貴的一餐麥當勞，罰款甚至是來回峇里島機票的兩倍。但瓦特強調，不會對違反澳洲嚴格生物安全規定人士予以同情，近來的個案反映無人可以逃過法眼。

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澳洲男15歲開發間諜軟件 售往128地區賺220萬 【下一頁】

澳洲邊境嚴格把控進口的生物安全，保障當地的農產業免受外來昆蟲及疾病侵襲。由於印尼近來爆發手足口病，澳洲政府加派人手高度戒備，進口肉類需接受檢測確保安全。

早前一名澳洲女性從新加坡入境時，因被發現從當地購買的Subway三文治含有需申報成分，最終被當局罰款2,664澳元。

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責任編輯：吳漢培

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