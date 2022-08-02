馬斯克父唔為首富兒感自豪 自詡家族成就亦唔低

世界首富馬斯克父親埃羅爾上月接受採訪，透露已和繼女再誕下二胎一事震驚不少人。埃羅爾再度受訪時承認，不會為身為全球首富的大仔馬斯克感到自豪，而次子則是他的快樂來源。埃羅爾更透露，他曾勸說馬斯克服用保健品助減肥。

馬斯克傳搭上Google創辦人Sergey Brin妻子 曾下跪求原諒（第二版） 【下一頁】

現年76歲的埃羅爾（Errol Musk）周一（1日）接受澳洲媒體採訪，表示長子馬斯克（Elon Musk）已大幅超越他認為的成功標準。其後主持人詢問埃羅爾，是否對長子成就感到驕傲，埃羅爾否認並指馬斯克家族長期一直做很多事情，並非突然開始。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

主持人稱馬斯克是一個天才，詢問他長子天賦的來源。埃羅爾稍作遲疑後稱，自己與當年的太太Maye Musk的貢獻可能不及送牛奶的。埃羅爾更表示，次子、馬斯克弟弟金巴爾（Kimbal Musk）卻一直是他的驕傲及快樂來源。

馬斯克再多個細妹 父證與繼女意外生多胎 【下一頁】

埃羅爾透露，馬斯克在談及自身成就時，並未非常高興，更曾聲稱已落後自己訂立的計劃5年。對於馬斯克近期被拍攝到在希臘赤裸上身的相片，馬斯克回應指，大仔體格一向強健，但長期保持糟糕飲食習慣，並透露曾向對方建議服用有助減肥的保健品。

埃羅爾指，從未收到過馬斯克贈與的金錢。埃羅爾形容馬斯克家族是一個非常節儉，甚至小氣的家族，購物前他會先質問自己100條問題。埃羅爾亦指馬斯克過著節儉的生活，每日早上6時起身工作，並指對長子至今仍然單身感到憂慮。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀