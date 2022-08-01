【Nothing Phone】外媒：Nothing Phone（1）有Lite版本　擬降低售價吸客

▲ 香港市場Nothing Phone（1）目前售3,699元起。

由OnePlus聯合創辦人裴宇領導的英國初創Nothing，在上月中公布旗下第一部智能手機Nothing Phone（1）。據印度媒體The Mobile Indian近日報道，Nothing似乎還會在年內推出另一款Nothing Phone，預計為Nothing Phone (1) 的Lite版本。

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報道引述知情人士指出，推出Lite版Nothing Phone (1) 的目標是提供基本相若使用體驗但定價較低的策略，吸引消費者，可能在10月下旬發布。

Lite版Nothing Phone (1) 預計保留採用高通Snapdragon 778G+芯片，6.55吋FHD+解像度 AMOLED屏幕，支援120Hz屏幕刷新率等大部分硬件配置。惟為了減少成本，將不會配有由900盞LED燈組成的Glyph燈。

目前Nothing Phone（1）有黑白兩款顏色可選擇，在1010、csl.及連卡佛公開發售。csl. Nothing Phone（1）8GB＋128GB版售3,699元，8GB＋256GB版售3,999元，12GB＋256GB售4,399元。

責任編輯：張寶燕

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