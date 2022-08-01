【業績｜濠賭股】澳博上半年EBITDA虧損擴大1.3倍至11.8億元　半年現金減少三成

澳博控股 （00880） ，今年上半年收入按年跌20.9%至41.3億元，經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前溢利）虧損擴大1.3倍至11.8億元，列帳虧損按年擴大88%至27.6億元，相當於每股虧損0.485元。澳博繼續不派中期股息，並料即使解除旅遊限制，仍無法預測新冠疫情會否持續對業務有長遠影響。

澳博上半年博彩淨收益按年跌24.9%至38.1億元。

兩大自營旗盤項目中，位於路氹的「上葡京」綜合度假村去年7月底已開業，上半年毛收益僅4.2億元，入住率34.3%，每日平均房租為920元。

「新葡京」方面，項目上半年博彩毛收益7.05億元，按年少41%。酒店入住率按年下跌14.6個百分點至47.8%，每日平均房租亦按年下跌9.3%至643元。

澳博上半年現金減少3成 完成再融資、一年內到期貸款大減

營運情況受疫情持續影響下，澳博至6月底只餘下22.58億元銀行結餘和貸款，較去年底減少29.5%。6月底，已提取之未償還銀行貸款結餘達153億元，而已發行的優先票據及可換股債券總額達107億元，較上年底分別多出21億和13億元。

不過，因應澳博於6月完成190億元銀團貸款融資再融資，令一年內到期的銀行貸款由去年底的131.85億元，減至今年6月底的2.29億元，目前只有4%信貸會在兩年內到期。

期內，集團資產負債比率升至50%，去年年底僅為41.3%。

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編輯：葉志偉