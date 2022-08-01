  • 32°C
香港時間 : 2022801日 (一) 20:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜濠賭股】澳博上半年EBITDA虧損擴大1.3倍至11.8億元　半年現金減少三成

股市 19:51 2022/08/01

分享：

分享：

澳博控股 （00880） ，今年上半年收入按年跌20.9%至41.3億元，經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前溢利）虧損擴大1.3倍至11.8億元，列帳虧損按年擴大88%至27.6億元，相當於每股虧損0.485元。澳博繼續不派中期股息，並料即使解除旅遊限制，仍無法預測新冠疫情會否持續對業務有長遠影響。

澳博上半年博彩淨收益按年跌24.9%至38.1億元。

兩大自營旗盤項目中，位於路氹的「上葡京」綜合度假村去年7月底已開業，上半年毛收益僅4.2億元，入住率34.3%，每日平均房租為920元。

「新葡京」方面，項目上半年博彩毛收益7.05億元，按年少41%。酒店入住率按年下跌14.6個百分點至47.8%，每日平均房租亦按年下跌9.3%至643元。

澳博上半年現金減少3成　完成再融資、一年內到期貸款大減

營運情況受疫情持續影響下，澳博至6月底只餘下22.58億元銀行結餘和貸款，較去年底減少29.5%。6月底，已提取之未償還銀行貸款結餘達153億元，而已發行的優先票據及可換股債券總額達107億元，較上年底分別多出21億和13億元。

不過，因應澳博於6月完成190億元銀團貸款融資再融資，令一年內到期的銀行貸款由去年底的131.85億元，減至今年6月底的2.29億元，目前只有4%信貸會在兩年內到期。

期內，集團資產負債比率升至50%，去年年底僅為41.3%。

澳門7月賭收跌95%創疫後最差 周二起解除禁堂食等防疫措施，可見【下一頁】

相關文章：

【濠賭股】新一輪賭牌展開公開競投　評標時會考慮開拓外國客源、未必批出全數6個賭牌

【濠賭股】澳門設「娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會」　負責新一輪賭牌競投工作

【業績｜信義系】信義光能上半年少賺38%息10仙　毛利率大跌21個百分點　有意回A上市

編輯：葉志偉

港股 業績公布 博彩 澳門 澳博控股（00880）

上一篇文章

【美股期貨】佩洛西預計將赴台　美股期貨靠穩　日圓避險續升（不斷更新）

下一篇文章

【內房銷售】合景泰富上月銷售跌逾4成　一文看清7月內房銷售數字（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐業績】滙豐午後倒升半成　上調回報目標兼增派中期息至9美仙勝預期、擬明年復派季度股息
【HSBC滙豐業績】滙豐午後倒升半成　上調回報目標兼增派中期息至9美仙勝預期、擬明年復派季度股息
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【恒指夜期+北水】恒指夜期升22點　北水錄33億元淨流入　買騰訊（不斷更新）
【恒指夜期+北水】恒指夜期升22點　北水錄33億元淨流入　買騰訊（不斷更新）
【防疫措施】李家超︰快將宣布縮短入境檢疫天數　海外內地通關都要做、沒有優先次序互不排斥
【防疫措施】李家超︰快將宣布縮短入境檢疫天數　海外內地通關都要做、沒有優先次序互不排斥
【阿里巴巴9988】阿里巴巴回應被列「預定摘牌名單」、力爭港美雙重上市地位　股價失90元
【阿里巴巴9988】阿里巴巴回應被列「預定摘牌名單」、力爭港美雙重上市地位　股價失90元
【銀色債券】陳茂波：第七批銀債發行額加碼至最多450億元　保證息率上調到4厘
【銀色債券】陳茂波：第七批銀債發行額加碼至最多450億元　保證息率上調到4厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款