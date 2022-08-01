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【零售表現】運動用品連鎖店競爭大　美45年老字號突結業

商業 18:35 2022/08/01

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有45年歷史的美國運動用品連鎖店Olympia Sports宣佈結業，反映零售競爭挑戰甚大。（法新社圖片）

近年疫情關係令民眾注意運動，對有關消費品的需求增加，雖然大型運動服飾牌子及零售連鎖店業績改善，但市場競爭亦有變化，近日美國有45年歷史的運動用品連鎖店Olympia Sports宣佈結業。

【好想去旅行】調查：9成港人擬一年內將到泰國旅遊　料人均消費高達1萬

運動用品連鎖店Olympia Sports於1975年在美國緬因州開業，曾有逾70間分店遍及美國東北、中西部及中大西洋州份，近日公告將全線結業，目前尚有35間分店營業當中。

疫情大流行下對實體店的銷售打擊甚大，部分運動用品店有轉型加入網上銷售，約佔整體銷售的14%左右（封城時期高峰約20%），惟消費者的網購選擇亦增加，舉如Amazon網購就有2日內送貨到戶，另不少運動服飾牌子近年亦加強直接銷售，對實體店構成壓力。

其他服飾牌子如Nike就加強直接銷售策略，lululemon亦在快速崛起，大型銷售商如Target並改革其運動用品銷售，尚有賓夕凡尼亞州的連鎖零售商Dick's Sporting Goods等競爭，壓縮當地小型店的生存空間。即使2021年度統計的實體店破產個案從52間下降到21間，但一部分商店推算是獲得疫下租金減免、政府經濟援助和消費者刺激性現金銷售等捱過結業危機，經營環境仍甚具挑戰。

【香港經濟】第二季本地生產總值按年下跌1.4%　受對外貿易表現疲弱拖累

責任編輯：王浩賢

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