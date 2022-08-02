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加拿大公司請「糖果總監」年薪60萬 日食113款糖

環球社會熱點 08:05 2022/08/02

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加拿大一間糖果公司最近招聘「糖果總監」（Chief Candy Officer），開出10萬加元（約61.4萬港元）年薪，只需年滿5歲就可應徵。公司要求這名CCO每日試食113款糖果，招聘廣告隨即吸引大量小朋友應徵。

俄羅斯用平價能源及美女吸引移民 宣傳片成網絡熱話 【下一頁】

加拿大安大略省糖果公司Candy Funhouse在公司網站及LinkedIn貼出招聘廣告，希望聘請一位CCO。

CCO年薪為10萬加元，職責包括每月試食公司約3,500款糖果，除開平均每日需試食113款糖果。CCO也要定期舉行董事局會議，以及落槌決定公司生産哪些款式的糖果。

CCO的入職要求

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  • 有家長已經為8歲的女兒應徵 ​​​​​​

Candy Funhouse更提供優厚福利，CCO可選擇在家工作，也可前往美國新澤西州或加拿大多倫多的辦公室工作。他們每周工作時數為40小時，但如果未年滿18歲數，就會因應他們的日常生活時間表來調整工時。公司也為CCO提供牙科醫療福利。

【女子歐洲國家盃】英格蘭奪冠 早過男子隊 【下一頁】

公司行政總裁Jamal Hejazi表示，公司相信小朋友中肯的意見、創造力和想像力會成為重要資產，認為他們在新項目上發揮創意靈感和執行力。

而且公司在社交媒體TikTok有280萬人追蹤，如果CCO有經營社交平台的經驗，或會加分。

廣告刊登後吸引大批家長為子女報名，LinkedIn上已有接近6,500人應徵。

應徵連結

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責任編輯：鄭錦玲

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