【烏克蘭戰爭】首批糧食運離黑海港口 烏料收最少78億外匯

俄羅斯、烏克蘭、土耳其及聯合國上月簽訂協議，努力確保烏克蘭糧食經黑海安全出口。烏克蘭及土耳其官員確認，首批運載烏克蘭糧食的船隊已從黑海港口啟航。是次為自俄羅斯入侵5個月以來，首次有運載糧食的烏克蘭船隻離開黑海港口。

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烏克蘭及土耳其官員表示，一艘載著糧食的貨船周一（1日）已從烏克蘭南部城市敖德薩（Odesa） 出發，正在前往黎巴嫩。土耳其國防部長Hulusi Akar透露，相關貨輪名為Razoni號，懸掛非洲國家塞拉利昂（Sierra Leone） 國旗，預料將於周二（2日）下午抵達土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）附近的博斯普魯斯海峽（Bosphorus），經4方代表檢查無問題後會繼續航行。

烏克蘭官員表示，目前有17艘貨船停靠在黑海港口，共搭載近60萬噸貨物，當中大部分是糧食。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，未來將會有更多船隻跟隨，並指開放港口可為烏克蘭帶來最少10億美元（約78億港元）外匯收入，並令農業部門能計劃明年播種季節。

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庫列巴（Dmytro Kuleba）形容，是全世界都感到寬慰的一日，對於正面臨糧食短缺及饑荒威脅的國家更是如此。烏克蘭基礎建設部長Oleksandr Kubrakov在社交平台Twitter上表示，是次為自俄羅斯發動入侵以來首次。美國駐烏克蘭大使館對恢復航運表示歡迎，指世界應繼續關注協議實施。

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責任編輯：李俊儀