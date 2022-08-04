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【烏克蘭戰爭】首批糧食運離黑海港口 已通過檢查正駛往黎巴嫩（第二版）

環球社會熱點 11:56 2022/08/04

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俄羅斯、烏克蘭、土耳其及聯合國上月簽訂協議，努力確保烏克蘭糧食經黑海安全出口。烏克蘭及土耳其官員確認，首批運載烏克蘭糧食的船隊已從黑海港口啟航。船隻已完成在土耳其完成檢查，正前往黎巴嫩。是次為自俄羅斯入侵5個月以來，首次有運載糧食的烏克蘭船隻離開黑海港口。

（第二版更新已完成檢查）

俄羅斯用平價能源及美女吸引移民 宣傳片成網絡熱話 【下一頁】

船隻周二（2日）晚上停泊於土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）附近的博斯普魯斯海峽（Bosphorus）港口，接受4方代表檢查。周三（3日）已離開港口，繼續出發前往黎巴嫩。據報船隻上運載著逾2.6萬噸粟米，檢查過程耗時約3小時。烏克蘭駐黎巴嫩大使Ihor Ostash預料，船隻將於4至5日內抵達Tripoli港口。

烏克蘭及土耳其官員周一（1日）表示，一艘載著糧食的貨船已從烏克蘭南部城市敖德薩（Odesa） 出發。土耳其國防部長Hulusi Akar透露，相關貨輪名為Razoni號，懸掛非洲國家塞拉利昂（Sierra Leone） 國旗。

俄駐英使館促向烏軍行絞刑 烏批評野蠻 【下一頁】

烏克蘭官員表示，目前有17艘貨船停靠在黑海港口，共搭載近60萬噸貨物，當中大部分是糧食。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，未來將會有更多船隻跟隨，並指開放港口可為烏克蘭帶來最少10億美元（約78億港元）外匯收入，並令農業部門能計劃明年播種季節。

庫列巴（Dmytro Kuleba）周一時形容，是全世界都感到寬慰的一日，對於正面臨糧食短缺及饑荒威脅的國家更是如此。烏克蘭基礎建設部長Oleksandr Kubrakov在社交平台Twitter上表示，是次為自俄羅斯發動入侵以來首次。美國駐烏克蘭大使館對恢復航運表示歡迎，指世界應繼續關注協議實施。

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責任編輯：李俊儀

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