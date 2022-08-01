【證監監管】天財資本任新股保薦人時對預警「知而不查」　遭證監會罰款300萬、負責人員暫時吊銷牌照

▲ 【證監監管】天財資本任新股保薦人時對預警「知而不查」 遭證監會罰款300萬、負責人員暫時停牌

證監會譴責天財資本未有在中國糖果（除牌前編號：08182）上市申請中履行保薦人職責，罰款300萬元，並且暫時吊銷天財資本負責人員吳文廣的牌照，為期7個月，至2023年2月底為止。吳文廣在中國糖果上市申請中，作為天財資本保薦人主要人員。

中國糖果在2015年11月創業板上市，其後於2017年12月申請停牌，聯交所由2019年12月31日起取消中國糖果的上市地位。

證監會：天財資本對預警跡象「知而不查」

證監會指出，天財資本未有就代表中國糖果的兩名主要客戶作出的第三方付款進行合理的盡職審查，以及沒有就聲稱已進行的有關上市申請的盡職審查工作備存妥善的紀錄。

證監會調查發現，中國糖果在往績紀錄期的大部分收益均來自兩名主要客戶，而他們向中國糖果的大部分款項都是透過多名第三方來支付的。有關情況應被視為一項預警跡象，原因是第三方付款可能被用作掩飾資金的原本來源，以利便進行欺詐計劃。

雖然盡職審查文件載列有關第三方付款，吳文廣亦聲稱他對此知情，但其交易團隊的人員均沒有將焦點轉往是否有必要進一步查詢，或以質疑的態度評估有關付款方式是否合理。

另外，證監會指出，沒有紀錄顯示天財資本是如何就第三方付款作出查詢，或得出第三方付款的重大程度並未達致應在中國糖果的招股章程內作出披露的地步的結論，同時沒有審計線索能夠顯示天財資本有將焦點轉往盡職審查文件中識別到的某些矛盾之處以及得出甚麼結論。

證監會認為，天財資本的行為未能達到其擔任保薦人應達到的標準，及違反了《操守準則》第17章的規定。

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編輯：麥德銘